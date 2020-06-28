طقس اليوم.. لطيف في القاهرة حار على الصعيد (تفاصيل)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 28 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:



طقس الأحد نهارًا

طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأحد ليلًا

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية

نشاط رياح على جنوب سيناء وعلى خليج السويس يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.



الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وباقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.





