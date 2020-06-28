الطالع الفلكى الأحد 28/6/2020..درُوع الرَّحْمَة!





*القمر فى الرّبع الأوّل ، ويدخل الرّبع الثّانى فى العاشرة و15 دقيقة صباحاً بتوقييت القاهرة ، القمر فى الميزان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الثّانية عشرة و20 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 21 بَؤونَة قبطى ، 28 حُزَيْرَان رُومى ، 7 ذو القعدة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - أكيد بردانة ، خُدى الجاكيتّة ، تدفّيكى.(نور الشريف من فيلم الإعتراف الأخير-1978)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**القمر فى الرّبع الثانى

نشعربالحركة والنشاط بعد أن بدأ القمر فى إسترداد هيئته فى السّماء بعد أن كان طفلاً وليداً ضعيفاً طوال الأيام السابقة منذ ولادته ، وقت مُناسب للنموّ والحركة والنشاط والتنفيذ على أرض الواقع لما قمنا بتخطيطه طوال الأسبوع الفائت ،إنه وقت المُقابلات والتليفونات والزيارات وإنهاء الأعمال الثقيلة ، الأسفار والإنتقال من هنا وهناك ، هذا ليس وقتاً للتنسّك أو التأمل ولا الخُمُول أوالكسل تحت أى ظرف ، أرفس الأغطية وغادر فراشك ،إغسل وجهك بماءٍ بارد وشدّ رباط حذائك جيّداً وألقِ بنفسك وَسَط الطريق بحثاً عن لقمة عيْش شريفة.





**(المرّيخ ينتقل للحَمَلْ - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى المرّيخ من برج الحُوت لبرج الحَمَلْ فى الثّالثة و45 دقيقة فجراً ، وسوف يبقى فيه ليُغادره للثّور فى الدقيقة 26 فجر 7 يناير 2021 ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى السّرطان.(تنتقل للأسد فى 22 يوليو)

(عطارد) ----- فى السّرطان.(ينتقل للأسد فى 5 أغسطس)

(الزّهرة) ----- فى الجَوْزَاء. (تنتقل للسّرطان فى 7 أغسطس)

(القمر) ------ فى الميزان.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ.(ينتقل للثّور فى 7 يناير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





المرّيخ يحكم (الحَمَلْ ، العقرب) ما يعنى أنّه حَلّ سيّداً فى بيته ، المريخ يرمز للقوّة البدنيّة العضليّة وقدرات الجَلَد والنّفس الطّويل وتحمّل الإجهاد لأطول فترة مُمكنة بنفس التركيز الذهنى والكفاءة البدنيّة، التعافى السّريع من الإصابات الجسديّة بمعدّل أسرع عن المعدّل الطبيعى المُعتاد ،هى أعراض القوّة على محمّد صبحى بعدحقنه بالمصل الخارق من فيلم أنكل زيزو،لكنك لست مُضطراً لتعاطى العقاقير الهرمونية المُؤذِيَة لتَشعر بالقوّة أو لتفوز بالحسناء الجميلة ، نيولوك جديد بملابس وعطور وإكسسوارات تُعطيك مذاق الشباب، تجديد حياتك الزوجيّة بشهرعسل جديد وطاقة المرّيخ تُساند أداء زوجى مُمتاز، فترة نقاهة بعد إصابة عاطفيّة أو جسديّة أو مالية تتعافى فيها سريعاً بصورة مُدهشة لتعود لكامل حيويّتك من جديد ، حلول المرّيخ فى بيته الحَمَلْ مُفيد للرياضيين المُحترفين لتوليد أفضل أداء فى مُسابقاتهم الدوليّة ، وللمُهندسين المعماريين للبدء فى رَمىْ أساس لبناء عملاق تحت البرد القارس أوالشمس الحارقة، ستطول إقامة المرّيخ فى بيته الحَمَلْ لأنه سيكون فى الرّجوع (بطء سرعته عن مُعدّلها الطبيعى) فى الفترة من 9 سبتمبر وحتى يستردّ سرعته الطبيعيّة من جديد فى 15 نوفمبر.





من صفات المريخ الشّهامة والمُروءة ونجدة الملهوف ، كفالة اليتيم وتسديد ديون الغارمين ، إنقاذ حيوان ضعيف من الخطر والأدرنالين اللازم لتعلية عضلاتك لن يتم تحضيره فى المعامل ليتم حقنك به لكنه هديّة رَبّانِيّة يتم إدرَارُه وقت اللزوم حصرياً لمن يتّصفون بالشّهامة وهى صفة تكون فى جيناتك الوراثيّة، مُكتسبة من التربية والبيئة، أوقمت بامتصاصها بولادتك و المريخ نَشِطْ فى طالعك ، المريخ يعنى صاحب الدّرع لحماية نفسه وغيره وهذا الدّرع قد يكون جاكيت تقوم بإعارته لخطيبتك لحمايتها من البرد أويدك التى تحمل طفلاً أو قطة لحمايتها من البرد والخطر ، من وجهة نظر سلبيّة قد يتسبب فى جرأة واندفاع فى تواصلك مع آنسة ترغب الزواج منها بصورة (قد) تكون وقحة كاسراً لحدود اللياقة ، أو نرفزة زائدة دون مُبرّر على زوجة تأخرت فى إعداد الطعام أو شخص دعس على قدمك أو زاحمك بسيارته ، لذا وَجَبَ الحَذَر.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الصبر فضيلة عليك أن تتعلمها، لا للتهور أوالتسرع فى أى شيئ ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.





برج الثور: إبتعد عن الشطط فى الحب الزّائد أو التحكّم الزّائد،الإعتدال مطلوب فى مشاعرالغيرة والتى تبدو كالملح، القليل منها مطلوب والكثير منها مؤذٍ للغاية.

برج الجوزاء: قم بالعدّ حتى عشرة ومائة إن أمكن حتى تتأكد من ثباتك الإنفعالى وأن العقل والمنطق سيّدا الموقف وليست عاطفة الغضب، أوعاطفة الشهوة.





برج السّرطان: تمسّك بالنظام والروتين وابتعد عن الفهلوة فقد تؤدى لخسارة الوقت أو المال، علاقتك بالآخرين جيّدة طالما إبتعدت عن التدخل فيما لايعنيك.





برج الأسد: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج العذراء : إبحث عن مهاراتك ووظّفْهَا فيما تُجيده ولا تُقَلّد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الميزان : من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، تَفَاءل خير.





برج العقرب: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد ، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج القوس: لا تضع نفسك فى مقارنة مع الآخرين أو بالنظر فى طبق غيرك فلكلٍ رزقه المقسوم ، لكن ركز على هدفك من الطريق المُستقيم.





برج الجدى: لا تفوّض الآخرين لأداء عملك الذى تبرع فيه فلن يقومو بأدائه كما ينبغى ، ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الدّلو: حاول أن تتفهّم وجهات نظر الآخرين قبل أن تستمرّ فى تشبثك بموقفك، أو على الأقل تعديل طفيف على أسلوبك بناءً على نصائح من حولك.





برج الحوت: فكر قبل أن تتكلم ، وفكر مرتين قبل أن تتصرف ، وفكر ثلاث مرات قبل أن تحكم على الآخرين بوجود معلومات منقوصة أو مغلوطة.



