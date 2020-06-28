صالح جمعة يخضع لتعليمات فايلر

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:29 ص
صالح جمعه
صالح جمعه
غدير أحمد


استكمل صالح جمعة، صانع ألعاب النادى الأهلى، تدريباته فى صالة الجيم بمقر المارد الأحمر بالجزيرة، وذالك بجانب المران الجماعى المقام حالياً بالنادى، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى، والدوري المصري بعد فترة توقف استمرت أكثر من 3 أشهر بسبب عزو فيروس كورونا كوفيد-19 للعالم.




ويواصل صانع ألعاب الفريق تدريباته فى صالة الجيم بالجزيرة، وذالك بتعليمات من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، كما يخوض تدريبات بدنية شاقة.




وتعمد صالح جمعة افتعال بعض الأزمات والهجوم على المدير الفني رينيه فايلر فى أكثر من واقعة سابقاً، ليطلب السويسري خروجه من قائمة الفريق وعدم المشاركة في المران الذي يخضع إليه اللاعبين.

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