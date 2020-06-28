صالح جمعة يخضع لتعليمات فايلر









استكمل صالح جمعة، صانع ألعاب النادى الأهلى، تدريباته فى صالة الجيم بمقر المارد الأحمر بالجزيرة، وذالك بجانب المران الجماعى المقام حالياً بالنادى، ا ستعداداً لاستئناف النشاط الرياضى، والدوري المصري بعد فترة توقف استمرت أكثر من 3 أشهر بسبب عزو فيروس كورونا كوفيد-19 للعالم.

















ويواصل صانع ألعاب الفريق تدريباته فى صالة الجيم بالجزيرة، وذالك بتعليمات من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، كما يخوض تدريبات بدنية شاقة.















