زوجة الشهيد محمد وحيد لـ"الفجر: السيسي نعم الأب لأبنائنا

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:43 ص
الشهيد محمد وحيد
الشهيد محمد وحيد
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحى_ اسماء نجاتى
قالت زوجة الشهيد العقيد محمد وحيد حبشي، الذي استشهد في حادث الواحات، في تصريحات "الفجر"، إن الإرهابي عبدالرحيم المسماري كان يستحق الإعدام في ميدان عام، مشيرا إلى أن كل خائن لبلده يستحق أن يعدم في ميدان عام.

وأضافت، أن زوجها كان يعشق سيناء، معقبة: "كان دائما ما يقول إن سيناء أرض الله"، لافتة إلى أن الجيش المصري يقوم بمجهود كبير في محاربة العناصر التكفيرية.

وأعربت عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه لا يتوانى عن رعايتهم، معقبة: "السيسي نعم الأب لكل أبناء الشهداء".

إعدام المسماري
نُفذ صباح السبت، حكم الإعدام بحق الإرهابي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات، الذي راح ضحيته عددًا من عناصر الشرطة.

ونشرت وزارة الدفاع، فيديو عبر صفحتها على "فيسبوك"، بعد إعدام عبدالرحيم المسماري، تضمن أبرز الاتهامات التي وُجهت إليه، والقضايا المتورط فيها.

والإرهابي عبدالرحيم المسماري المتهم الرئيسي في حادث الواحات "ليبي الجنسية"، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.

وتلقى "المسماري"، تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي، تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

احتجاز الحايس
كما شارك المسماري في خطف واحتجز وآخرون المجنى عليه نقيب شرطة محمد علاء الحايس رهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أداء أعمالها وبغية الحصول منها على ميزة بإرغامها على تبديله بأحد التكفيريين المقبوض عليهم والمحتجزين قانونيا والذي تم تحريره بواسطة قوات مكافحة الإرهاب.

سرقة بالإكراه
كما تلحقه تهم السرقة بالإكراه لأسلحة وذخيرة قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية، والمملوكة لوزارة الداخلية.

أسلحة نارية
كما شملت التهم الموجهة للمسماري حيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخيرة غير مرخص بامتلاكها، وذلك بغرض استعمالها في أعمال تخل بالأمن والنظام العام.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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