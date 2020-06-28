زوجة الشهيد محمد وحيد لـ"الفجر: السيسي نعم الأب لأبنائنا

قالت زوجة الشهيد العقيد محمد وحيد حبشي، الذي استشهد في حادث الواحات، في تصريحات "الفجر"، إن الإرهابي عبدالرحيم المسماري كان يستحق الإعدام في ميدان عام، مشيرا إلى أن كل خائن لبلده يستحق أن يعدم في ميدان عام.





وأضافت، أن زوجها كان يعشق سيناء، معقبة: "كان دائما ما يقول إن سيناء أرض الله"، لافتة إلى أن الجيش المصري يقوم بمجهود كبير في محاربة العناصر التكفيرية.







وأعربت عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه لا يتوانى عن رعايتهم، معقبة: "السيسي نعم الأب لكل أبناء الشهداء".



