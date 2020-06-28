بعد إعدام "المسماري" زوجة الشهيد أحمد جادالله لـ"الفجر": "الدولة جابت حقه"

قالت زوجة الشهيد العقيد أحمد جادالله جميل، الذي استشهد في حادث الواحات، إنه اليوم بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات "أقدر أقول إن حق زوجي رجع" مشيرة إلى أنها سعيدة جدا بإعدامه.



وأضافت زوجة الشهيد العقيد أحمد جادالله: "كل يوم يثبت أن الجيش والشرطة المصرية تعمل من أجل القصاص للشهداء" معقبة: "كنت واثقة إن البلد هتجيب حق زوجي".





وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يكرمهم، ويمنحهم الرعاية، مضيفة: "بشكره جدا على كم التطور الذي أحدثه في البلد منذ أن تولى الحكم".





