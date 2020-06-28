تعرف على أرقام كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:37 ص
رونالدو
رونالدو
عبد القادر عرابي


قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، لتحقيق الفوز على ضيفه ليتشي برباعية دون رد، في اللقاء الذي جمعهما بملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، في الجولة 28 من الكالتشيو.
وسجل الدون هدفاً ضمن رباعية فريقه في المباراة من ركلة جزاء، رافعاً رصيده للرقم 23 في الدوري الإيطالي، في المركز الثاني خلف هداف الدوري شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو.
كما قاد اللاعب فريقه لصدارة الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، بفارق 4 عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، الذي فاز بصعوبة على فيورنتينا.

أرقام رونالدو هذا الموسم

خلال الموسم الحالي، خاض رونالدو 36 مباراة مع يوفنتوس بجميع المسابقات، سجل خلالها 27 هدفاً ومرر 6 تمريرات حاسمة، خلال 3197 دقيقة لعب.
وفي بطولة الدوري الإيطالي، خاض اللاعب 24 مباراة، سجل 23 هدفاً ومرر 5 تمريرات حاسمة، خلال 2125 دقيقة لعب.
ولحساب بطولة كأس إيطاليا، لعب رونالدو 4 مباريات، بمجموع دقائق 360 دققة لعب، سجل خلالها هدفين.
وفي إطار بطولة دوري أبطال أوروبا، خاض رونالدو 7 مباريات بمجموع دقائق لعب 622 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً وحيداً.

كما خاض لقاء السوبر الإيطالي ضد نادي لاتسيو، والذي خسره اليوفي بنتيجة 3/1، في المباراة التي أقيمت على أرض المملكة العربية السعودية.

أخبار تهمك

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كهربا يُثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يوم

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب عن نتائج القمة الأفريقية "في ناس قطعت شرايينها" "

منذ ساعة و 23 دقيقة

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

حليمة بولند تكشف علاقتها بمعمر القذافي

منذ ساعة و نصف

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل - نجم الأهلي: أريد الرحيل!

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

08:57 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!