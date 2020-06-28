تعرف على أرقام كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم









قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، لتحقيق الفوز على ضيفه ليتشي برباعية دون رد، في اللقاء الذي جمعهما بملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، في الجولة 28 من الكالتشيو.

وسجل الدون هدفاً ضمن رباعية فريقه في المباراة من ركلة جزاء، رافعاً رصيده للرقم 23 في الدوري الإيطالي، في المركز الثاني خلف هداف الدوري شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو.

كما قاد اللاعب فريقه لصدارة الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، بفارق 4 عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، الذي فاز بصعوبة على فيورنتينا.





أرقام رونالدو هذا الموسم





خلال الموسم الحالي، خاض رونالدو 36 مباراة مع يوفنتوس بجميع المسابقات، سجل خلالها 27 هدفاً ومرر 6 تمريرات حاسمة، خلال 3197 دقيقة لعب.

وفي بطولة الدوري الإيطالي، خاض اللاعب 24 مباراة، سجل 23 هدفاً ومرر 5 تمريرات حاسمة، خلال 2125 دقيقة لعب.

ولحساب بطولة كأس إيطاليا، لعب رونالدو 4 مباريات، بمجموع دقائق 360 دققة لعب، سجل خلالها هدفين.

وفي إطار بطولة دوري أبطال أوروبا، خاض رونالدو 7 مباريات بمجموع دقائق لعب 622 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً وحيداً.



