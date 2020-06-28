حارس مرمى الزمالك:"مفيش حد بيتاجر بالمرض وربنا يهدي الناس"

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:20 ص
محمد عواد
محمد عواد
كـسـاب أحـمـد
قال الكابتن محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك: "إن منذ بداية جائحة كورونا وأنا اتبع كافة الإجراءات الطبية والاحترازية بشكل كبير، ونظرًا لطول مدة الجلوس في المنزل، بسبب كورونا لجأت إلى تغيير جو والخروج أنا والأسرة من طور العزل، فذهبت إلى الجونة".

وأعرب "عواد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، عن حزنه الشديد لانتقاده واتهامه أنه يدعى المرض، من أجل التنزه، موضحا: "مفيش حد بيتاجر بالمرض، وربنا يهدى الناس، وده مرض مينفعش الناس تتكلم فيه، ربنا يحرس مصر ويشفي الناس كلها".

ولفت حارس مرمى الزمالك، إلى أن السبب وراء إعلان إصابته يعود إلى توعية الجميع، بضرورة اتباع الإجراءات الطبية، والرد على المشككين في ذلك، مشددًا على أن الخطر الشديد أن يعلم الإنسان إصابته ولا يخبر أحد كونه يؤذي المجتمع ويتسبب في ضرر الآخرين.

وضع وباء كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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