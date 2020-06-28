الجامعة العربية: لجوء مصر لمجلس الأمن حرك الاتحاد الأفريقي

قال السفير ماجد عبدالفتاح، مبعوث الجامعة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة، تعليقا على مسار مفاوضات سد النهضة وجلسة مجلس الأمن التي ستعقد خلال ساعات لمناقشة الشكوى المصرية، إن "القمة التي دعت لها رئاسة جنوب إفريقيا بالأمس، خرجت بتفاهمات جديدة حول أتاحت مدة أسبوعين للتفاوض أولا.



وتابع "عبدالفتاح"، خلال مداخلة عبر "سكايب" من مدينة نيويورك مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء السبت، إلى أن هذا لا يعني عدم انعقاد مجلس الأمن، حيث سيعقد الاجتماع في موعد لمناقشة الخطابات والإحاطات التي قدمت لرئاسة مجلس الأمن من الدول الثلاث، بالإضافة لقمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت بالأمس، مشددًا على ضرورة عقد اجتماع مجلس الأمن، حتى يصبح الأمر مطروحًا أمامه، حتى إذا ما اقتضت الضرورة العودة إليه يكون الأمر متاحًا، إذا فشلت مفاوضات الاتحاد الأفريقي.



وأشار، إلى أن الخطاب المصري لمجلس الأمن تضمن ثلاثة مطالب رئيسية، ورغم أن مجلس الأمن غير مختص في قضايا المياه، لكن علينا الإصرار على مشروع قرار لأنه لولا لجوء مصر لمجلس الأمن لما كانت جدية الاتحاد الأفريقي في قمة الأمس التي دعا خلالها لفسحة من الوقت، لاستكمال المفاوضات من الجانب الإثيوبي مشيرًا إلى الحالة التضامنية بين مصر والسودان دفعت الاتحاد الأفريقي للدفع نحو عملية التسوية، كاشفًا أن البيانات الصادرة عن الخارجية السودانية والمصرية دفعت لعقد جلسة مجلس الأمن مشيرًا أنه في النهاية وجود مجلس الأمن مهم جدًا.



أهم تصريحات وزير الري

كان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، قد أدلى بالعديد من التصريحات حول مستقبل المفاوضات المتعثرة للسد النهضة.



ونستعرض معكم" أبرز تصريحات وزير الري، والتي جاءت كما يلي:



مصر أكبر دولة جافة في العالم وتعتمد على النيل بنسبة 97%.



تعامل الدولة مع ملف سد النهضة يأتي من منظور الأمن القومي المصري.



مصر وصلت لحلول فنية قدمتها لإثيوبيا لتوفير الكهرباء من السد دون الإضرار بحصتنا من المياه.



إثيوبيا لم ترد على موقفها في حالة حدوث جفاف طبيعي أثناء الملء.



الوصول لاتفاق أمر يريح الجميع، وأمر جيد لإثيوبيا من حيث التعاون والاتفاق والتواصل.



كل يوم يمر يكون فارق مع مصر من حيث تغير الخطط والتعامل مع ملء السد.



ملء سد النهضة يمثل جفاف صناعي لمصر.



أي كمية مياه يملأها السد تعني تقليل الكمية في مصر.



توصلنا لحلول فنية توصل إثيوبيا في أحلك ظروف الجفاف توليد 80% من الطاقة الكهربية للسد، واتفقنا على السيناريوهات الخاصة بذلك.



مصر تريد من إثيوبيا أن تدعمها وقت الجفاف، وهو الجزء الأكبر من الاتفاق بالنسبة لمصر.



سنعود للتفاوض عندما يكون هناك نية للاتفاق، وأدوات تحكم الاتفاق.



علاقة مصر بإثيوبيا علاقة زواج كاثوليكي.



مصر لديها مخاوف حقيقة كونها تعتمد على نهر النيل.



الجانب الفني لا يزال في طور المفاوضات.



تم الاتفاق خلال مفاوضات مع إثيوبيا على جوانب يتم تغيرها في الجلسة التالية.



الجزء الأكبر من الاتفاق بالنسبة لمصر يتعلق بكيفية الدعم وقت الجفاف.



لابد من وجود إرادة سياسية للنقاط التي سيتم الاتفاق.



معركة سد النهضة معركة النفس الطويل.



على المدى القريب أو البعيد يجب أن يكون هناك تقارب وود وحسن جوار وتنمية.​

