عاجل - نجم الأهلي: أريد الرحيل!





أكد عمار حمدى لاعب منتخب مصر الأولمبي أنه يرغب فى المشاركة خلال الموسم القادم وهو ما يبحث عنه من أجل التواجد فى الملعب والحصول على فرصة .





وقال عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف نادي طلائع الجيش، إنه يرغب في الخروج معارا في الموسم المقبل للحصول على فرصة المشاركة.





وأكد عمار حمدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان": "تلقيت عرضين من الاتحاد وبيراميدز ولكن لا أرغب في الحديث حول تلك الأمور".





وتابع: "بعد نهاية الموسم سأعود للأهلي وسأبدأ في في الحديث حول تلك العروض، وإذا رحلت سيكون على سبيل الإعارة".





وكشف عمار حمدي، تفاصيل علاقته وحديثه مع شوقي غريب، مدرب المنتخب الأولمبي.





وقال عمار حمدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان": "شوقي غريب نصحني بالإعارة للحفاظ علي فرصي في التواجد مع المنتخب الأوليمبي في طوكيو".





وأضاف: "أتواصل دائما مع شوقي غريب ولا أتخذ أي قرار قبل استشارته ودائما اعمل برأيه".



