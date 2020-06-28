عمرو أديب عن مستشفى القوات المسلحة الميداني: "صرح طبي عبقري"

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض التي تضم مستشفيات ميدانية وقاعات عزل، إن هذا "صرح طبي عبقري وجاهز بكل شيء، المنظر مهيب.. وهنا ترى أين تنفق الأموال".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هذا المستشفى الميداني لكل المصريين، وستحول وزارة الصحة الحالات إليه، مؤكدا أنها خطوة استباقية، لافتا إلى أن العاملين في المستشفى الميداني واصلوا الليل بالنهار للانتهاء منه في وقت قياسي خلال 15 يوما فقط، مؤكدا أن مصر شهدت إنجازات طبية عظيمة خلال الثلاث شهور الأخيرة.



وأضاف: "يد تبني ويد تحمل السلاح، وجيش مصر مش محتاج تطبيل، العمل العظيم بيفرض نفسه"، مؤكدا أن الدولة لديها ملفات مختلفة، وتعمل بها بالتوازي، منوها بأن المستشفى الميداني سيبدأ في استقبال الحالات في خلال أيام، مضيفا: "بنحاول نكون أسرع من الفيروس، ومنسمعش صوت المستشفيات".



وتابع، "الدولة بتعمل كثير من المجهود، وفي حالة استعداد"، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.



هذا وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بأرض المعارض تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي التي تحتوي على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة إجمالية 4۰۰۰ سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.



في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

