والد الشهيد عمرو صلاح عن إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري: الرئيس وعد وأوفى

السبت 27/يونيو/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى - كلينتون يسرى
وجه والد الشهيد الرائد عمرو صلاح الدين محمد عفيفي، الذي استشهد في حادث الواحات، والذي راح ضحيته عدد من قوات الشرطة، الشكر لله على تنفيذ حكم الإعدام في حق الإرهابي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات، مضيفًا أن حكم الإعدام هو مصير أي خائن ومصر لم تترك حق أبنائها.

وأكد والد الشهيد، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أننا حصلنا على حقنا بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسمارى، قائلًا: "ربنا يحمي جيشنا العظيم على مجهوده الكبير في حماية البلد".

كما وجه والد الشهيد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد حكم إعدام المسماري، مؤكدًا أن الرئيس وعد فأوفى.

وأضاف والد الشهيد عمرو صلاح الدين لـ "الفجر" أن البلد اليوم كلها حصلت على حقها من إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري، مضيفًا أن ربنا يحمى جيشنا العظيم على مجهوده الكبير في حماية البلد.

وأشار والد الشهيد عمرو صلاح الدين أنه بيشكر الرئيس السيسي بعد حكم اعدام المسماري، مشيرًا أن الرئيس وعد وأوفى.

وتم تنفيذ صباح اليوم السبت، حكم الإعدام بحق الإرهابي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات، الذي راح ضحيته عددًا من عناصر الشرطة.

ونشرت وزارة الدفاع، فيديو عبر صفحتها على "فيسبوك"، بعد إعدام عبدالرحيم المسماري، تضمن أبرز الاتهامات التي وُجهت إليه، والقضايا المتورط فيها.

والإرهابي عبدالرحيم المسماري المتهم الرئيسي في حادث الواحات "ليبي الجنسية"، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر اعدام المسماري اخبار

أخبار تهمك

الأهلى يضع شروط تجديد التعاقد مع فايلر فى حال الرحيل

منذ 38 دقيقة

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يوم

عاجل - كهربا يُثير الجدل برسالة غامضة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إسبانيول في الليجا الإسبانية

منذ ساعتين

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 11 ساعة

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يوجه رسالة خاصة إلى فاران وراموس قبل مواجهة إسبانيول المرتقبة

منذ ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة بشأن رحيل "الأخطبوط"عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

إعدام "عشماوي".. زوجة الشهيد تامر لطفي: كنت واثقة في تحقيق العدالة

إعدام عشماوي.. والد الشهيد علي شوقي: "عمري ما فرحت زي النهاردة"

بالتفاصيل | بعد رفض طعنه.. تنفيذ حكم الإعدام على العقل المدبر لحادثة "كمين الواحات"

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

تعليق ناري لأحمد موسى على إعدام المسماري (فيديو)

والد الشهيد الرائد عمرو صلاح: تلقينا خبر إعدام المسماري بـ"فرحة"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

08:57 م

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

10:31 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

الأهلى يضع شروط تجديد التعاقد مع فايلر فى حال الرحيل

11:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!