والد الشهيد عمرو صلاح عن إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري: الرئيس وعد وأوفى

وجه والد الشهيد الرائد عمرو صلاح الدين محمد عفيفي، الذي استشهد في حادث الواحات، والذي راح ضحيته عدد من قوات الشرطة، الشكر لله على تنفيذ حكم الإعدام في حق الإرهابي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات، مضيفًا أن حكم الإعدام هو مصير أي خائن ومصر لم تترك حق أبنائها.





وأكد والد الشهيد، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أننا حصلنا على حقنا بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسمارى، قائلًا: "ربنا يحمي جيشنا العظيم على مجهوده الكبير في حماية البلد".





كما وجه والد الشهيد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد حكم إعدام المسماري، مؤكدًا أن الرئيس وعد فأوفى.







وأشار والد الشهيد عمرو صلاح الدين أنه بيشكر الرئيس السيسي بعد حكم اعدام المسماري، مشيرًا أن الرئيس وعد وأوفى.





وتم تنفيذ صباح اليوم السبت، حكم الإعدام بحق الإرهابي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات، الذي راح ضحيته عددًا من عناصر الشرطة.





ونشرت وزارة الدفاع، فيديو عبر صفحتها على "فيسبوك"، بعد إعدام عبدالرحيم المسماري، تضمن أبرز الاتهامات التي وُجهت إليه، والقضايا المتورط فيها.



والإرهابي عبدالرحيم المسماري المتهم الرئيسي في حادث الواحات "ليبي الجنسية"، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.



وأضاف والد الشهيد عمرو صلاح الدين لـ "الفجر" أن البلد اليوم كلها حصلت على حقها من إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري، مضيفًا أن ربنا يحمى جيشنا العظيم على مجهوده الكبير في حماية البلد.