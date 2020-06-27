تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

تحدث طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب عن أخر تطورات انضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان المارد الأحمر قد دخل في مفاوضات جادة خلال الأيام القليلة الماضية مع نادي المقاولون العرب للتعاقد مع طاهر محمد في الصيف المقبل.





وقال طاهر محمد في تصريحات لصحيفة "آس" العربية: "علمت من إدارة المقاولون العرب أن هناك عرض وصل مؤخرا للنادي من أحد أندية الدوري البرازيلي لضمي، وليس عرضًا أوروبيًا، ورفضت العرض دون الدخول في تفاصيله من أجل رغبتي وهي الانتقال للنادي الأهلي".





وتابع: " المفاوضات بين الأهلي والمقاولون العرب مستمرة، وأتمنى أن تنتهي بنجاح لتحقيق حلمي منذ الصغر وهو ارتداء قميص الأهلي".





وأضاف: " أحترم إدارة المقاولون العرب ولست ضد استفادة النادي المادية من رحيلي ولكني أرفض تماما سياسة المزاد لأن هناك رغبة ستحسم انتقالي لأي نادي".





وأنهى طاهر محمد طاهر حديثه قائلا: " تلقيت اتصال مؤخرا من كابتن سيد عبد الحفيظ، وسألني عن رغبتي وأكدت له أنني متمسك بالأهلي حتى النهاية، وأبلغني بتمسك إدارة القلعة الحمراء بإتمام الصفقة في القريب العاجل".



