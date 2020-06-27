أشرف ذكي يعلق على تصريح أحد الفنانين بـ"منع الملامسة"

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رد الدكتور أشرف ذكي على ما تم تداوله حول تصريحات أحد الفنانين بوضعه في العقد منع الملامسة، قائلا أن لكل شخص وجهة نظر، ولا يجب أن نسعى خلف قضية وهمية.



وذكر "ذكي" من خلال مداخلة هاتفية من خلال برنامج "المساء مع قصواء" للإعلامية قصواء، أنه لا يحب أن يعلم من هو الفنان الذي ذكر تلك التصريحات، قائلا "كل واحد حر"،وأن هذا الموضوع لا يستدعي إزعاج فنانين آخرين فهي آراء شخصية.



وكان الدكتور أشرف ذكي قد أصيب بوعكة صحية خلال الفترة الماضية، وقام بإجراء عملية ولكنه تم شفائه، وعاد إلى المنزل