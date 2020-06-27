أشرف زكي يكشف تطورات حالة عبد الله مشرف الصحية

Advertisements

أوضح الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الله مشرف وهو أنه خرج من المستشفى منذ ساعة فقط"



وأضاف من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء في حلقة خاصة من برنامج "المساء مع قصواء"، أنه اتطمئن على حالته الصحية عقب خروجه من المستشفى.



وكان الفنان عبد الله مشرف قد أصيب بوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وانتشرت شائعات حول إصابته بكورونا ولكن أكد أشرف ذكي أنها لم تكن كورونا.

