بعد انتشار اخبار بحبسها.. سما المصري مطلوبة على جوجل
السبت 27/يونيو/2020 - 10:08 م
مصطفى فكيه
تصدرت الفنانة سما المصري، تريند مؤشرا تالبحث بموقع جوجل وذلك بعد صدور حكم عليها بالحبس لمدة 3 سنوات ودفع غرامة 300 ألف جنية.
وقال أشرف، خلال تصريحات صحفية: "إنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده موكلته من المحكمة الاقتصادية".
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، صباح اليوم السبت بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 الف جنية ومصادرة المضبوطات لاتهامها بالتحريض على الفسق، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء.
وقال أشرف، خلال تصريحات صحفية: "إنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده موكلته من المحكمة الاقتصادية".
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، صباح اليوم السبت بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 الف جنية ومصادرة المضبوطات لاتهامها بالتحريض على الفسق، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء.
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