بعد انتشار اخبار بحبسها.. سما المصري مطلوبة على جوجل

السبت 27/يونيو/2020 - 10:08 م
سما المصري
سما المصري
مصطفى فكيه
تصدرت الفنانة سما المصري، تريند مؤشرا تالبحث بموقع جوجل وذلك بعد صدور حكم عليها بالحبس لمدة 3 سنوات ودفع غرامة 300 ألف جنية.

وقال أشرف، خلال تصريحات صحفية: "إنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده موكلته من المحكمة الاقتصادية".

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، صباح اليوم السبت بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 الف جنية ومصادرة المضبوطات لاتهامها بالتحريض على الفسق، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء.

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