لامبورجيني تعلن عن سيارتها المخصصة للحلبات "SCV12"

السبت 27/يونيو/2020 - 09:07 م
لامبورجيني SCV12
لامبورجيني SCV12
أعلنت شركة لامبورجيني الكشف بشكل رسمي عن سيارتها عالية الأداء والمخصصة للحلبات "SCV12".

لا شيء تقليدي حول لامبورجيني SCV12 فهي تأتي بتصميم هجومي وانسيابي للغاية وبزوائد أيروديناميكية عديدة وبمصابيح أمامية صغيرة الحجم، ويجدر بالذكر أن شركة لامبورغيني الفرعية Squadra Corse قامت بتطوير السيارة بالكامل ما يجعلها أول سيارات سكوادرا كورسا المستقلة.

عند تدشين السيارة ستكشف لامبروجيني عن جميع التفاصيل ولكنها اكتفت الآن بذكر محرك SCV12 محدودة الإنتاج، وهو أقوى محرك V12 من الشركة ينتج 830 حصان بفضل شواحن التيربو الديناميكية عالية السرعة، وستحمل السيارة ناقل حركة تسلسلي من 6 سرعات.

ستكون تجربة امتلاك لامبورغيني SCV12 فريدة ومميزة إذ لن يتمكن الملاك من قيادتها سوى بعد تدريب معتمد من لامبورغيني، وستقيم الشركة فعاليات وسباقات خاصة لسيارتها.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

المقاولون يصدم الأهلي ويصر على شرطه النهائي لبيع طاهر

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي.. نجم الزمالك يحسم مصيره من الرحيل عن الفريق

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة بشأن رحيل "الأخطبوط"عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 8 ساعات

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على الثنائي الأتعس في الأهلي بتجديد عقد فايلر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

منذ حوالي 3 ساعات

بوروسيا دورتموند يعلن رحيل أشرف حكيمي

منذ أقل من ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك والمصري

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

مفاجأة بشأن رحيل "الأخطبوط"عن الزمالك

08:30 م

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

07:05 م

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!