بعد فتح المساجد.. متحدث الأوقاف: رصدنا شخص يقرأ فى المصحف (فيديو)

قال الدكتور عبد الله حسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة الاوقاف، إن الوزارة حتى الآن لم تتلق أي مخالفة تذكر، ما عد بعض الصور التي رصدت أحد المصلين يقرأ في المصحف، وعلى الفور تم توجيه رسالة إلى المصلين بالإجراءات الاحترازية، وعدم قراءة في المصحف حرصا على عدم أنتشار فيروس كورونا.





وتابع "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن مواقع التواصل الاجتماعي رصدت حالة من الفرح لدى الجميع بإعادة فتح المساجد مرى أخرى، ولكن على جميع المصلين أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية حتى تستمر المساجد مفتوحة، وهذه الاجراءات متمثلة في اتباع علامات التباعد في المسجد، وارتداء الكمامة والوضوء في المنزل.





وأشار إلى أن الاقبال على المساجد شديد للغاية، وعلى المصلي أن لا يتزاحم عند الدخول أو الخروج من المنزل، وأن يترك فسحه لغيره.





هذا واستقبل المصريون بفرح كبير في قلوبهم، قرار فتح المساجد مرة أخرى بعد تعليق الصلاة بالمساجد لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، سمعا فيها عبارة "صلوا في بيوتكم" فتسابق المصلين إلى المساجد لتأدية الفرائض.





ورصدت عدسة "الفجر"، شعائر صلاة المغرب بإحدى مساجد مصر بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.





وحرص المصلون علي التباعد الإجتماعي بينهم أثناء الصلاة، بالإضافة إلي إصطحاب كل منهم علي السجادة الخاصه بهم وإرتداء الكمامات.





كما حرص المصلون على أداء الصلاة بالمساجد وسط حالة من الخشوع والراحة التي ظهرت علي ملامحهم.





وطالبت وزارة الأوقاف، جميع المصلين عدم استخدام المكتبات الموجودة بالمساجد أو جمع المصاحف، مشددة على رواد المساجد مراعاة ذلك حرصًا منا على سلامتهم، وعدم تعرضهم للعدوى بفيروس كورونا أو نقلها لغيرهم.





وأكدت وزارة الأوقاف، أنه بعد 3 أشهر من وقف الصلاة بالمساجد، أثبت رواد المساجد أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة واستجابتهم للتعليمات والإجراءات التي أعلنتها الوزارة.



