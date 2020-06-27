نبيل الحلفاوي يوجه رسالة للمواطنين بعد رفع الحظر

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حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على توعية المتابعين للقاوية من انتشار فيروس كورنا المستجد وذلك بعد صدور قرار رفع الحظر.



وقال "الحلفاوي" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر":"يا ريت المعادلة المختصرة دي تتنشر في كل حتة، في الشوارع، والمنشآت وفي التليفزيون.. رفع الحظر = زيادة الخطورة = زيادة الحرص والوقاية".



في سياق منفصل طلب أحد متابعى الفنان نبيل الحلفاوى، الاجابة على سؤالًا له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث قال: "‏‎من أحق بدور أحمد زكي يا قبطان عمرو سعد ولا محمد رمضان".



وحرص نبيل الحلفاوي على الرد على السؤال قائلاَ:" ‏طبعا من حيث الشكل رمضان أقرب وإن كان سيلزمه تخفيف بنائه العضلي، ومن حيث الشخصية، أنا عرفت أحمد عن قرب وأغلبكم تابع لقاءات معه وربما على علم بأبرز معالم سيرته الشخصية، أظنه أقرب إلى جموح رمضان من رصانة عمرو سعد"

