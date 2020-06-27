نانسي عجرم تحطم الأقام القياسية عبر يوتيوب

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تحتفل المطربة اللبنانية نانسي عجرم، مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، بسبب تخطي أغانيها أرقام قياسية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



حيث حققت نانسي في الساعات الماضية ثلاثة أهداف دفعة واحدة على موقع “يوتيوب”، حيث تخطت أغنية “عم بتعلق فيك” الـ100 مليون مشاهدة، وكليب “بدنا نولع الجو” الـ70 مليون مشاهدة وكليب “قلبي يا قلبي” الـ20 مليون مشاهدة.



وتعتبر الأغنيات الثلاث، “عم بتعلق فيك”، “بدنا نولع الجو” و”قلبي يا قلبي” من أنجج الأغاني العربية خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأكثرها طلبًا من الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي.



على صعيد آخر، تستعد نانسي في الفترة المقبلة لطرح عمل فني جديد لكنها لم تحسم بعد قرارها في هذا الشأن حيث طلبت منذ أيام رأي جمهورها حول ما إذا كانوا يفضلون أن تصدر في الوقت الحاضر أغنية مصوّرة على طريقة الفيديو كليب من ألبومها الجديد أو الألبوم كاملًا.

