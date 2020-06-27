"الصحة" السعودية تناشد المواطنين.. "حان الوقت للإقلاع عن التدخين"
السبت 27/يونيو/2020 - 08:22 م
الفجر السعودي
جددت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، مناشدتها للمدخنين لحثهم على الإقلاع عن التدخين؛ خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.
وقالت "الصحة"، في بيان لها عبر حسابها على "تويتر": "إذا كنت مدخناً، هذا هو الوقت الأنسب للإقلاع عن التدخين حتى لا تكون من فئة الأكثر تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا".
وكانت الدراسات الحديثة أثبتت أن المدخنين أكثر عرضة لتدهور حالتهم الصحية عند الإصابة بكورونا.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أن الرياض تصدرت أعلى نسب الشفاء بـ674حالة، تلتها الهفوف بـ154 حالة، ثم مكة المكرمة بـ122حالة.
كما تم تسجيل (103 في جدة، و68 في المبرز، و44 في المدينة المنورة، و33 في الخرج، و30 في الطائف، و30 في نجران، و30 في ينبع، و30 في حفر الباطن، و26 في حائل، و26 في وادي الدواسر، و20 في تبوك، و19 في المزاحمية، و18 في جازان، و16 في العيون، و15 في عفيف، و15 في الخبر).
وتم تسجيل 12 حالة تعافٍ في شرورة، و9 في كل من (حريملاء وصامطة ورماح والدرعية)، و8 في كل من الباحة وبلجرشي، و7 في كل من المجمعة وبيش والجفر، و6 حالات في كل من (الدرب، وعرعر، والدمام والمخواة، وحوطة بني تميم).
كما تم تسجيل 5 حالات تعافٍ في يدمة، و4 حالات في كل من (فرسان والعيدابي وحوطة سدير)، وتسجيل 3 حالات في كل من (خليص والدلم والدوادمي والمندق).
فيما سُجلت حالتا تعافٍ في كل من (بدر الجنوب، وتنومة، والرويضة، والعارضة، وأبها، وأبو عريش، والقطيف، والظهران، والكامل، وشقراء، وساجر).
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