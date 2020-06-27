"الصحة" السعودية تناشد المواطنين.. "حان الوقت للإقلاع عن التدخين"

جددت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، مناشدتها للمدخنين لحثهم على الإقلاع عن التدخين؛ خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.









وقالت "الصحة"، في بيان لها عبر حسابها على "تويتر": "إذا كنت مدخناً، هذا هو الوقت الأنسب للإقلاع عن التدخين حتى لا تكون من فئة الأكثر تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا".





وكانت الدراسات الحديثة أثبتت أن المدخنين أكثر عرضة لتدهور حالتهم الصحية عند الإصابة بكورونا.



