الملك سلمان للإغاثة يقدم 100 طن من التمور لجمهورية تشاد

السبت 27/يونيو/2020 - 08:13 م
قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساء أمس الجمعة، 100 طن من التمور لمؤسسة القلب الكبير بجمهورية تشاد، من أجل توزيعها على الضعفاء والمساكين والمحتاجين هناك، خاصة في هذه الفترة التي ينتشر فيها فيروس كورونا في البلاد.

وقام بتسليم المساعدات نيابة عن المركز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تشاد جميل بن عبدالرحمن ششة للأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير حبيبة ساولبا.

وقدمت حبيبة شكرها وتقديرها للمملكة ممثلة بالمركز على المساعدات الغذائية المقدمة، مؤكدة أن هذه المساعدات ستوزع للمحتاجين في كل مناطق تشاد، معربة عن اعتزازها بالشراكة المميزة بين المؤسسة والمركز لخدمة العمل الإنساني ونجدة الفقراء.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بالمركز لدعم الدول الشقيقة والصديقة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9،985 مليون إصابة، بينهم أكثر من 498 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5،407 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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