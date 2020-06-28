احذر.. ينتقل عن طريق السعال والتقبيل.. ما هو فيروس إبشتاين بار EBV؟

يعرف فيروس "إبشتاين بار" طبيًا بأنه داء كثرة الوحيدات العدوائية، وينتقل عن طريق اللعاب من خلال السعال أو العطس أو التقبيل والمشاركة في أواني طعام واحدة، ويوضح موقع مراكز ومكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكي، أهمية تحليل فيروس "إبشتاين بار"، وطريقته، بالإضافة إلى أهمية الاختبار والكشف عن الأجسام المضادة للفيروس.



وترصد بوابة " الفجر " أهم هذه المعلومات في السطور التالية:



- ما هو فيروس "إبشتاين بار" المعروف بـ"EBV"؟

يُعتبر فيروس "إبشتاين بار" من عائلة فيروس الهربس البشري، ويُطلق عليه أيضًا فيروس الهربس البشري 4، وهذه العائلة من الفيروسات، تنتشر بشكل كبير الناس، كما يصاب به أغلب الناس في مرحلة ما من مراحل حياتهم.



- طريقة الإصابة بالفيروس وأعراضه

عند إصابة الشخص بفيروس إبشتاين بار يتفشى الفيروس عبر سوائل الجسم، وخاصة اللعاب، وتكون الأعراض المحتملة للفيروس على الشخص المصاب به هي الإحساس بالإعياء، والتعب، إلى جانب الإصابة بحمى والتهاب في الحلق، وتضخم في الغدد اللمفاوية في الرقبة، وتضخم الطحال، وتورم الكبد، وظهور طفح جلدي.



- تحليل فيروس "إبشتاين بار"

وبحسب ما أوضحه موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، فإن إجراء تحليل فيروس "إبشتاين بار" يفيد في معرفة هل الشخص مُعرض للإصابة بهذا الفيروس أو أنه مصاب بالفعل، أو كان لديه إصابة من قبل بهذا الفيروس.



- تحليل الأجسام المضادة لفيروس "EBV"



يمكن من خلال هذا التحليل اكتشاف الأجسام المضادة للمستضدات المتعلقة بفيروس "EBV"، وهي كالآتي:





1- مولد الضد الفيروسي المعروف بـ"VCA"

بمجرد ظهور مضاد "VCA"، فإن هذا يعني وجود إنذار في وقت مبكر بحدوث العدوى بفيروس "إبشتاين بار"، وبعد مرور فترة من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع يختفي في أغلب الأحيان.



وفي المرحلة الشديدة من العدوى بفيروس يظهر في هذه المرحلة مضاد "VCA IgG"، ويبلغ ذروته بعد ظهور الإصابة بفيروس إبشتاين بار في فترة من أسبوعين إلى 4 أسابيع وبعد مرور فترة ذروته يقل ويستمر مع الشخص في باقي عمره.



2- المستضد المبكر أو ما يعرف اختصارًا بـ"EA"

يفيد الكشف عن المستضد المبكر "EA IgG"، حيث إن ظهوره يدل على أن الشخص يعاني من عدوى حادة وشديدة بفيروس إبشتاين بار، وبعدها تقل مستوياته في الجسم عامة، ولا يتضح ظهوره بعد مرور فترة 3 شهور إلى 6 شهور.



3- المستضد "EBNA"

وهذا المستضد يعتبر عكس المستضدات الأخرى حيث أنه لا يظهر في المرحلة الشديدة من الإصابة بفيروس إبشتاين بار، وإنما يكون ظهوره بصورة بطيئة بعد مرور شهرين إلى 4 شهور منذ ظهور أعراض الإصابة بالعدوى ويستمر مع الشخص باقي عمره.



- فائدة اختبار الأجسام المضادة لفيروس "EBV"



تكمن فائدة الكشف عن الأجسام المضادة من خلال تحليل فيروس إبشتاين بار في تحديد مسببات الإصابة بالعدوى، وبالنسبة للأشخاص في حالة عدم وجود لديهم صورة نموذجية من كريات الدم البيضاء المعدية أو الأشخاص المصابين بأمراض أخرى سببها هو العدوى بفيروس "إبشتاين بار".