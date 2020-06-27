بعد تعادل برشلونة.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

السبت 27/يونيو/2020 - 07:08 م
برشلونة
برشلونة
علاء خليف
تعادل فريق برشلونة مع مضيفه سيلتا فيجو بهدفين لكل منهما، في ا لمباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" بالموسم الحالي 2019 – 2020.
تقدم لويس سواريز لبرشلونة في الدقيقة 20، وتعادل فيودور سمولوف لسيلتا فيجو بالدقيقة 50 من زمن المباراة.

ونجح سواريز في إدراك هدف التقدم مجددًا للفريق الكتالوني في الدقيقة 67، ولكن خطف ياجو أسباس هدف التعادل لسيلتا فيجو بالدقيقة 88 لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة لـ 69 نقطة ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا بفارق نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ68 نقطة، بينما وصل فريق سيلتا فيجو إلي 34 نقطة ويحتل المركز السادس عشر.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملا:-

1 - برشلونة 69 نقطة.
2 - ريال مدريد 68 نقطة.
3 - أتلتيكو مدريد 55 نقطة.
4 - إشبيلية 54 نقطة.
5 - خيتافي 49 نقطة.
6 – فياريال 48 نقطة.
7 – ريال سوسيداد 47 نقطة.
8 - فالنسيا 46 نقطة.
9 - أتلتيك بيلباو 45 نقطة.
10 - غرناطة 43 نقطة.
11 - أوساسونا 38 نقطة.
12 - ليفانتي 38 نقطة.
13 – ريال بيتيس 37 نقطة.
14 – بلد الوليد 35 نقطة.
15 – ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة.
16 - سيلتا فيجو 33 نقطة.
17 - إيبار 32 نقطة.
18 - ريال مايوركا 26 نقطة.
19 - ديبورتيفو ليجانيس 25 نقطة.
20 - إسبانيول 24 نقطة.

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