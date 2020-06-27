عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

السبت 27/يونيو/2020 - 07:05 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
عبد القادر عرابي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تأجيل اجتماع مجلس الإدارة، الذي كان مقرراً له غداً الأحد، لمدة 48 ساعة.

وقرر مرتضى منصور تأجيل الإجتماع، بسبب وجود بعض المشاكل، التي تمس كرامة نادي الزمالك.

وقال النادي في بيان رسمي  عبر الحساب الرسمي لرئيس النادي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" اليوم: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تأجيل الإجتماع الطارئ لمجلس الإدارة الذي كان مقرراً له غداً الأحد لمدة 48 ساعة".

وتابع: "جاء القرار بسبب حدوث.تطورات جديدة في المهزلة غير المسبوقة، والتي تمس مجلس إدارة الزمالك".

ويشهد نادي الزمالك في الوقت الحالي، العديد من الأزمات الساخنة، أبرزها بيان النادي بالإنسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا المستجد.

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