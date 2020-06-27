برشلونة يُقدم هدية غالية الثمن إلى ريال مدريد بتعادله أمام سيلتا فيجو

السبت 27/يونيو/2020 - 06:54 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
سقط برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح الفريق الكتالوني التسجيل عبر لويس سواريز في الدقيقة 20، ثم عادل فيدور سمولوف النتيجة لصالح اصحاب الأرض سيلتا فيجو في الدقيقة 50.

وعاد سواريز مجددًا لهز الشباك ويدون على الهدف الشخصي الثاني له وللبلوجرانا في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني للمباراة، ولكن في الدقيقة 88 فجر أسباس المفاجأة الكبرى بتسجيله هدف التعادل القاتل لسيلتا فيجو.

رفع برشلونة رصيده بهذا التعادل إلى 69 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت في انتظار نتيجة مباراة ريال مدريد وإسبانيول التي ستلعب غدًا في نفس الجولة، فيما رفع رصيد سيلتا فيجو 34 نقطة في المركز السادس عشر. 

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