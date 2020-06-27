نستعرض قائمة هدافي الترسانة بالقسم الثاني

السبت 27/يونيو/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
يحتل فريق الترسانة المركز قبل الأخير بالمجموعة الثانية - مجموعة القاهرة والقناة - خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني برصيد 15 نقطة.

وسجل لاعبي الترسانة، 11 هدف خلال مشوار الفريق حتى الجولة السابعة عشر، وقبل خمسة جولات من ختام الدور الثاني.

ويقدم "الفجر الرياضي" قائمة هدافي فريق الترسانة القسم الثاني، إذا تمكن 5 لاعبين من تسجيل الأهداف وهم 

1- إيهاب فؤاد 5 أهداف منهم هدفين في النجوم أحدهما من ضربة جزاء، وهدف في المريخ وجمهورية شبين ومنتخب السويس.
2- محمد كريسبو هدفين في الزرقا والقناة.
3- أحمد جعفر هدف في النصر.
4- إسلام حازم هدف في سيراميكا .
5- محمد عارف توتى هدف في النجوم.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بتروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط

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