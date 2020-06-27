تعرف على موقف إيبارشية البحيرة من فتح أبواب كنائسها

السبت 27/يونيو/2020 - 05:48 م
ارشيفية
ارشيفية
حازم رفعت
قرر الأنبا باخوميوس، مطران إيبارشية البحيرة والخمس مدن الغربية، غلق أبواب كنائس الإيبارشية وتعليق كافة الصلوات بها، حتى منتصف شهر يوليو المقبل.

وأكد مصدر كنسي، أن قرار الأنبا باخوميوس يأتي بهدف زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، على أن يتم تقييم الأمر بعد اسبوعين.

في سياق آخر، قررت إيبارشية طما وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، تأجيل فتح أبواب الكنائس وتعليق كافة الصلوات والطقوس حتى منتصف يوليو المقبل ولحين إشعار اخر.

وأكدت الإيبارشية برئاسة الانبا إسحق، في بيان له، اليوم السبت، على استمرارية صلوات الأكاليل والجنازات ويعمل بها طبقًا لقرار الإيبارشية السابق مع مراعاة ضرورة الاخذ بالإجراءات الوقائية المشددة.

فيما قررت إيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، استمرار غلق أبواب كنائسها وتعليق الصلوات للشعب حتى يوم الإثنين الموافق 13 يوليو المقبل، مع استمرار الصلوات داخل الكنائس للكهنة وبحضور عدد 5 شمامسة.

وأوضح بيان الأنبا مقار، أسقف الإيبارشية، أن يتم عمل القداسات اليومية في المدن ماعدا يومي الجمعة والأحد ويكون مختصر على الإباء الكهنة فقط، واستثناء قداس عيد الرسل بحضور 25 فردًا من الشعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

واكد البيان على أن يتم تعليق كافة الأنشطة والرحلات والخدمات في انحاء كنائس الايبارشية، مع استمرار الاهتمام بالخدمات التعليمية والرعوية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" بالبث المباشر، واستمرار صلوات المعموديات وصلاة الجنازة على ألا يزيد حضور عن 10 افراد بالنسبة لصلوات الجنازة.

وفي سياق منفصل، قررت إيبارشية أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس؛ برئاسة الأنبا يؤانس، عن استئناف عودة فتح أبواب كنائس الإيبارشية أمام المُصليين، وذلك بدءًا من يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت الإيبارشية في بيان لها، اليوم السبت، بأن يتم عودة صلوات القداسات اليومية ماعدا يومي الأحد والجمعة طبقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بنسبة حضور 25 فرد من المُصليين.

وأكد البيان بأن سيتم إقامة أكثر من قداس يوميًا بحسب كل كنيسة وإمكانيات عدد سكانها.

وشددت المطرانية على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة خلال حضور صلوات القداسات. 

ومن جهة أخري، أعلنت إيبارشية سوهاج والمنشاة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، عن غلق جميع أبواب كنائسها وتعليق كافة الأنشطة والصلوات بها لمدة 15 يوم.

وأكدت الإيبارشية في بيان لها، اليوم السبت، أن قرار تأجيل تعليق الصلوات بالكنائس نظرًا للظروف التي تشهدها البلاد من إرتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس في الإيبارشية حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتها بحسب تقييم الموقف ودراسته.

كما قررت الإيبارشية برئاسة الأنبا باخوم، استمرار العمل بالقرارات السابقة بشأن صلوات طقس أكاليل سر الزيجة وصلوات التجنيز بشرط ألا يزيد الحضور عن 6 أفراد مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة وارتداء الكمامات الطبية.

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