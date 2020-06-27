الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، الموافق 28 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأحد نهارًا





طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الأحد ليلًا

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية





نشاط رياح على جنوب سيناء وعلى خليج السويس يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.





الوصف الفني لخرائط الطقس





يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وباقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 35 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمي 29 درجة والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمي 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمي 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمي 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمي 41 درجة والصغرى 27 درجة، وسانت كاترين العظمي 33 درجة والصغرى 18 درجة.





وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تقع تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، حيث ترتفع نسبة الرطوبة خاصة فترات الليل والساعات الاولى من الصباح الباكر.





وأشارت "إيمان شاكر"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، إلى أن الأجواء مستقرة في هذه الفترة، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، لافتة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا على معظم أنحار الجمهورية.





وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن جنوب الصعيد مازال شديد الحرارة خلال هذه الفترة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية، منوهة بأنه اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء القادم تشهد حالة الطقس حالة من الاستقرار، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، لافتة إلى اننا سنشهد ارتفاع في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري.



