الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" (المحاضرة 4 - مسائل على قانون نيوتن الأول الجزء الثاني)





يستعد طلاب الثانوية العامة 2020 الشعبة العلمية، غدًا الأحد المقبل الموافق 28/6/2020، لأداء امتحان مادة اللغة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، للشعبة العلمية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لينك المراجعات النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، بحسب موقع thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونقدم لكم اليوم فيديو (المحاضرة 4 - مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول الجزء الثاني).





وتشمل المراجعات النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا عدة عوامل هامة، وهي:





- عرض مقدمة في علم الديناميكا





- شرح قانون نيوتن الأول





- عرض مسائل وأمثلة عن قانون نيوتن الأول وكيفية حلها توصيف المراجعة النهائيةتقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب شهادة الثانوية العامة قسم الرياضيات هذه الدورة التدريبية المختصرة لشرح ومراجعة أحد أهم القوانين في فرع الديناميكا وهو قانون نيوتن الأول، تعرّف من خلال هذه الدورة على الأمثلة والمسائل المتوقعة في امتحان نهاية العام وكيفية الإجابة عليها باحتراف.











