قوات ألوية العمالقة تسقط طائرة مسيرة حوثية في الحديدة

السبت 27/يونيو/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
صرح المتحدث باسم ألوية العمالقة العقيد مأمون المهجمي، اليوم السبت، بأنه تم إسقاط طائرة مسيرة حوثية في سماء مديرية الدريهمي، جنوب شرق الحديدة.


وقال "المهجمي"، إن القوات المشتركة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للمليشيا الحوثية خلال محاولتها تجاوز خطوط التماس، مضيفا أن المليشيا حاولت خلال الساعات الماضية تحقيق تقدم إلى مركز الدريهمي لكنها فشلت، وتصدت لها القوات المشتركة وقتلت العشرات من المتسللين.

وذكرت مصادر عسكرية: أن ميليشيا الحوثي أطلقت طائرة مسيرة باتجاه محافظة مأرب، وتمكنت قوات الجيش الوطني من اسقاطها في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
 

وتستخدم ميليشيا الحوثي طائراتها المسيرة وصواريخها البالستية لاستهداف المدنيين عقب هزائمها المتكررة في جميع الجبهات.

وبدلاً من الانضمام إلى باقي الأطراف اليمنية، في تلبية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لوقف الأعمال العدائية والتوحد لمحاربة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19".

 
وظهر زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي، نهاية شهر مارس الماضي، يتوعد باستخدام ما وصفها بـ"قدرات عسكرية متطورة" في العام السادس من الحرب.

وفي محاولة للتغطية على الدعم الإيراني لجماعته بالأسلحة منذ 5 سنوات، زعم الحوثي أن مليشياته باتت تنتج مختلف أنواع الأسلحة، من الكلاشينكوف إلى الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة بدون طيار.

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