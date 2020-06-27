خالد الجندي: لا يجوز الدعاء لمشرك بالمغفرة (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى لا يدخل الجنة إلا من كان موحدًا بالله.





وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن جميع الأنبياء كانوا مسلمين، مشيرًا إلى أن النبي محمد –صلى الله عليه وسلم- لم يأت بالإسلام بمعنى العبادات، وإنما أتى بالإسلام بمعنى التوحيد وعدم الشرك بالله.





وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن كلمة الإسلام في القرآن لها معنيين، أحدهما التوحيد وهو العقيدة الصحيحة التي يجب أن تلقى الله عليها وألا تُشرك بالله شيء، فإنه لن يدخل الجنة إلا من كان موحدًا خالصًا لله، بينما المُشرك فقد حرم الله عليه الجنة، ولا يجوز أن نصف أهل النار أنهم سيدخلوا الجنة ففناء النار لا يعني أن اهل النار سيدخلوا الجنة، فهناك فرق بين دخول الجنة، وبقاء أهل النار في النار، وبقاء النار نفسها.





وشدد "الجندي"، على أن أهل النار من المشركين لن يخرجوا منها ابدًا، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ"، مؤكدًا أنه لا مغفرة لمشرك ولا يجوز الدعاء لمشرك بالمغفرة، ولكن يجوز الدعاء لهم بالرحمة.





ولقن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشيخ مصطفى العدوى، درسا قاسيا، بعد اتهام الأخير لإذاعة القرآن الكريم بنشر "الشرك"، مشددًا على أن ذلك لا أساس له من الصحة ولا يمت للعلم بصلة.





وتابع "الجندي"، خلال تصريحات سابقة ببرنامج "لعلهم يفقهون"،: "من يهاجمون إذاعة القرآن يتآمرون على ضرب الثوابت في المجتمع المصري، وعلى الدعوة".





وتساءل الجندي، قائلًا: "هل هناك أحد غير الله سبحانه وتعالى يمحو الشرك والضلالة نعم هناك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن ربه"، تلى تقوله تعالى: "وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"، وروى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى قال فيه: " لي خمسة أسماء أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب".



