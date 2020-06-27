"صحة أبوظبي" تعلن خلو مستشفى توام في العين من فيروس كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
وكالات
أكدت دائرة الصحة أبوظبي على خلو مستشفى "توام" في مدينة العين تماماً من حالات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ نتيجة عن استراتيجية القطاع الصحي في الإمارة وتفعيل برنامج المسح الوطني والفحوصات الاستباقية المختلفة، والتي أدت إلى تخفيض عدد الحالات التي تتطلب عناية طبية، وتواصل المستشفى تقديم الرعاية الصحية وكامل خدماته التخصصية للمرضى والمراجعين.

ويأتي ذلك بعد إعلان دائرة الصحة أبوظبي عن خلو عدد من المنشآت الصحية في الإمارة من حالات كورونا، بما في ذلك المستشفى الميداني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفيات مجموعة ميدكلينك ومنشآت مبادلة للرعاية الصحية، وذلك في ظل ارتفاع حالات الشفاء وانخفاض حالات الإصابة على مستوى الدولة.

وأشادت دائرة الصحة بالجهود المتميزة، التي قدمتها الكوادر الطبية في مستشفى "توام" وباقي المنشآت الصحية في الإمارة دون استثناء، وأهابت بكافة أفراد المجتمع بضرورة مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دوري والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة. 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,942 مليون إصابة، بينهم أكثر من 497 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,387 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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