إيبارشية الشرقية: تعليق الصلوات للشعب حتى 13 يوليو

قررت إيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، استمرار غلق أبواب كنائسها وتعليق الصلوات للشعب حتى يوم الاثنين الموافق 13 يوليو المقبل، مع استمرار الصلوات داخل الكنائس للكهنة وبحضور عدد 5 شمامسة.





وأوضح بيان الأنبا مقار، أسقف الإيبارشية، أن يتم عمل القداسات اليومية في المدن ماعدا يومي الجمعة والأحد ويكون مختصر على الآباء الكهنة فقط، واستثناء قداس عيد الرسل بحضور 25 فردًا من الشعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.





وأكد البيان على أن يتم تعليق كافة الأنشطة والرحلات والخدمات في أنحاء كنائس الايبارشية، مع استمرار الاهتمام بالخدمات التعليمية والرعوية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" بالبث المباشر، واستمرار صلوات المعموديات وصلاة الجنازة على ألا يزيد حضور عن 10 افراد بالنسبة لصلوات الجنازة.





وفي سياق منفصل، قررت إيبارشية أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس؛ برئاسة الأنبا يؤانس، عن استئناف عودة فتح أبواب كنائس الإيبارشية أمام المُصليين، وذلك بدءًا من يوم الإثنين المقبل.





وأوضحت الإيبارشية في بيان لها، اليوم السبت، بأن يتم عودة صلوات القداسات اليومية ماعدا يومي الأحد والجمعة طبقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بنسبة حضور 25 فرد من المُصليين.





وأكد البيان بأن سيتم إقامة أكثر من قداس يوميًا بحسب كل كنيسة وإمكانيات عدد سكانها.





وشددت المطرانية على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة خلال حضور صلوات القداسات.





ومن جهة أخرى، أعلنت إيبارشية سوهاج والمنشاة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، عن غلق جميع أبواب كنائسها وتعليق كافة الأنشطة والصلوات بها لمدة 15 يوما.





وأكدت الإيبارشية في بيان، اليوم السبت، أن قرار تأجيل تعليق الصلوات بالكنائس نظرًا للظروف التي تشهدها البلاد من ارتفاع في نسب الإصابات والعدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس في الإيبارشية حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتها بحسب تقييم الموقف ودراسته.





كما قررت الإيبارشية برئاسة الأنبا باخوم، استمرار العمل بالقرارات السابقة بشأن صلوات طقس أكاليل سر الزيجة وصلوات التجنيز بشرط ألا يزيد الحضور عن 6 أفراد مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة وارتداء الكمامات الطبية.





كانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد قررت في اجتماعها اليوم السبت، (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بالآتي:





نظرًا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من إيبارشية إلى أخرى وبمستويات شديدة متوسطة خفيفة، رأت اللجنة أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية. مع تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية يومي الأحد والجمعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء.





وفي حالة اختيار الفتح التدريجي في أي إيبارشية نوصي بالالتزام بكافة التعليمات التي ستصدر لاحقًا في مذكرة خاصة.





وبالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) وحيث أنها تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتها تقييم الموقف.



