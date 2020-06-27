السكة الحديد: مواعيد جديدة للقطارات وزيادتها لتقليل الكثافة (فيديو)

قال المهندس محمود البطل، مدير عام التشغيل بهيئة السكك الحديدية، إنه تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بتقليل فترة حظر التجوال، قامت الهيئة بعمل جداول تشغيل جديدة وفقًا لمواعيد الحظر للتيسير على الركاب، وتم إضافة بعض القطارات للوجهين القبلي والبحري.





وأضاف "البطل"، خلال حواره مع مراسل فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه تم امتداد سير بعض القطارات التي كانت تقتصر على المحطات المتوسطة للوصول للمحطات النهائية؛ لمنع الزحام والتكدس وتقليل الكثافات، والتيسير على المواطنين، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وتابع مدير عام التشغيل بهيئة السكك الحديدية، أن عمليات تنظيف وغسل وتعقيم وتطهير القطارات مستمرة، مع توفير الكمامات للركاب بشبابيك التذاكر، لمنع دخول أي راكب دون كمامة مع وضع ملصقات توعية للركاب لتطبيق التباعد ضمن الإجراءات الاحترازية، مع استخدام الإذاعة الداخلية لتوعية المواطنين، والتعقيم المستمر للاستراحات والمحطات، مشددًا على أن أي راكب يستقل القطار دون كمامة يتم تحرير محضر ضده من قبل شرطة النقل ومشرف القطار.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



