الحياة تعود لمقاهي بني سويف.. والمحافظ يكلف بمتابعة الالتزام بإجراءات الوقاية (فيديو)

حّرص أصحاب المقاهي والكافتيريات بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، على إعادة فتح منشأتهم في أول أيام تنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا، مع الإلتزام بالاجراءات الوقائية والتعقيم والتطهير في أول أيام عودتها للعمل بدون تقديم "الشيشة" للزبائن تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بعودة تشغيل المقاهي والمطاعم بنسبة 25% من طاقتها الإستيعابية ضمن المرحلة الأولى لخطة الدولة للتعايش مع جائحة فيروس كورونا.





وأشاد سيد سلامة، صاحب مقهي بوسط مدينة بني سويف، بقرار الحكومة بعودة الحياة تدريجيا وإعادة تشغيل الكافتيريات والمقاهي مجددًا، مشيرًا إلى أن الإقبال لم يكن كبيرا في الساعات الأولى من الفتح، لكنه متوقع ارتفاع الإقبال بعد الثالثة عصرا بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية للموظفين، مشددا على أنه سيتم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والقيام بالتعقيم والتطهير الدوري، تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.





وقال علي ربيع، عامل بإحدى مقاهي بني سويف، إن المقهى تم فتحه في صباح اليوم، في الميعاد المحدد له والذي أعلنت عنه الحكومة المصرية، وذلك بعد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أشارت إليها الحكومة للوقاية من إنتقال فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن المقهى كان على أتم الاستعداد منذ أمس الجمعة، لاستقبال جميع الزبائن وتقديم كافة الخدمات لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين المناضد والكراسي، وتطهير المكان بالكامل بالمطهرات الكحولية، وتوفير كافة الإجراءات الوقائية والصحية التي تمنع انتقال عدوى الفيروس.





ومن جانبه كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف كل من اللواء هشام شادي السكرتير العام واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد بالمتابعة المستمرة مع رؤساء الوحدات المحلية علي مدار اليوم للتأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة والخاصة بعملية تنظيم الفتح التدريجي المنضبط "بداية من اليوم السبت" لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين وفي مقدمتها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريا وما يناظرها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة.



