خبير تربوي: الشكاوى من نتائج الامتحانات هذا العام ستكون أقل بكثير

السبت 27/يونيو/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور حسن شحاته، خبير تربوي، إن وزارة التربية والتعليم حريصة على طمأنة الطلاب على دقة التصحيح والدرجات، موضحًا أنه عند تقديم شكوى لتصحيح مادة معينة، يتم إعادة رصد الدرجات وتجمعيها وليس إعادة التصحيح وهي عملية شكلية وليست جوهرية.

وأضاف "شحاته"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن تقديم الشكاوى هذا العام سيكون أقل بكثير من الأعوام السابقة لعدة أسباب أهمها أن الطلاب لم يشكوا صعوبة الامتحانات، ولكون هناك تعليمات من الوزير بأن يكون المصححين في صف الطلاب، وقبول الإجابات المشابهة للإجابات النموذجية.

وتابع الخبير التربوي، أن الشكاوى لا تقدم إلا بعد الانتهاء من جميع الامتحانات تمامًا، منوهًا بأنه لا يحق لولي الأمر طلب إعادة تصحيح الاسئلة التي تم تصحيحها، ولكن قد يحدث بنسبة 1 في المليون أن يتم رصد الدرجة النهائية بشكل خاطئ، بينما أولياء الأمور اعتادوا على تقديم تظلمات للطلاب، مشيرا إلى أن تظلمات طلاب الثانوية العامة تُدر دخل سنوي مهول لوزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه قد انتهى يومان ويتبقى 7 أيام على انتهاء انعقاد امتحانات الشهادة الثانوية وفقا للجدول المعلن.

ونفى "حجازي"، ما تداولته إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن نقل اللجنة الفنية لواضعي امتحان اللغة الأجنبية الأولى الأسئلة من كتب خارجية، أو إحالة أعضائها للتحقيق وتوزيع درجات القطعة والمحادثة على باقي الامتحان، قائلا: "هذا الحساب مزور ولا يخصني نهائيا، وسوف أبلغ الجهات الأمنية فورا وأطلب من جميع الزملاء عدم الانضمام إليه وكل ما نشر عليه عار تماما من الصحة".

وأكد نائب وزير التعليم، في تصريحات له عبر صفحته الرسمية، أن الوزارة سوف تقيم الوضع بعد تصحيح العينة العشوائية من امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وعلى أساس النتيجة لو تبين ضعف الطلاب في الإجابة على سؤال معين ستتم إعادة توزيع درجته أو تعديل إجابته.

وعبر عن سعادته من أجواء التنظيم والانضباط في امتحان اللغة الإنجليزية، الخميس، قائلا: "مجهودات عظيمة مبذولة من كل الجهات المعنية في كل محافظات جمهورية مصر العربية لتوفير الفرصة لأبنائنا الطلاب لكى يؤدوا امتحاناتهم في ظروف مناسبة وآمنة، تضمن تكافؤ الفرص وسلامة الطلاب نابعة من حرص الدولة على حق الطالب في الالتحاق بالتعليم الجامعي والاستمرارية في التعليم والتعلم".

وقال نائب وزير التربية والتعليم: "شكرا للمعلمين وجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم والقائمين على أعمال الامتحانات على مجهوداتكم المبذولة، في ظل هذه الظروف العصيبة على الإنسانية"، مضيفا: "شكرا لجميع الوزارات التي ساهمت في الصورة المشرفة التي ظهرت عليها الامتحانات حتى الآن، فمصر دولة مؤسسات وهكذا تتعاون مؤسساتها لإنجاز النجاحات المرجوة، وشكرا لأولياء الأمور على تفهمهم للموقف واحترامهم للقواعد والقوانين حرصا على سلامتهم وسلامة أبنائهم، وشكرا لأبنائي الطلاب على التزامهم بالتباعد الاجتماعي وحفاظهم على صحتهم وصحة الآخرين والتزامهم بالقواعد العامة للامتحانات التي تقرها وزارة التربية والتعليم".

واختتم "حجازي" تصريحه: "نؤكد على التزامنا بوعودنا في حفظ حقوق الطلاب وتوفير البيئة المناسبة لهم حتى آخر يوم، ونثق في استمرار المساهمات الايجابية من جميع الأطراف المعنية حتى وصول الطلاب لبر الأمان وتحقيق أحلامهم". 

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