حالة وحيدة تجبر تريزيجيه على مغادرة أستون فيلا

السبت 27/يونيو/2020 - 03:10 م
تريزيجيه
تريزيجيه
حسام مجدي
كشف الفرنسي ويليام دافيلا وكيل أعمال المصري محمود حسن تريزيجية نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر عن الحالة الوحيدة التي تدفعه للرحيل عن فريقه الحالي.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى رغبة العديد من الأندية في التعاقد مع تريزيجية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد وكيل أعمال تريزيجيه أنه لن يرحل عن صفوف نادي أستون فيلا إلا إذا هبط النادي هذا الموسم من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار وكيل أعمال محترفنا المصري أنه لم يناقش أي عروض للتعاقد معه الفترة الماضية ولكن يوجد اهتمام من احد أندية الدوري التركي بضم اللاعب.

ويتواجد نادي أستون فيلا في المركز التاسع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة من أصل 31 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

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