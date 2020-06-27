مدير المتحف المصري عن إعاده فتحه: "عارفين الإجراءات ومش خايفين"

السبت 27/يونيو/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمد علي فهمي، مدير المتحف المصري بالتحرير، إنه سيتم فتح أكبر 5 متاحف في مصر، وهما المتحف المصري، ومتحف الفن الإسلامي، ومتحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف القبطي أول يوليو إلى جانب افتتاح 8 مواقع أثرية من بينها القلعة ومعظم المناطق الأثرية بالأقصر. 

وأضاف "فهمي"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن هناك عمليات نظافة وتعقيم مستمرة للمتحف المصري الذي يعتبر قلعة الأثر المصرية حتى قبل أزمة كورونا، منوهًا بأنه مع أزمة كورونا يتم تعقيم المتحف بشكل شبه يومي حتى في ظل الإغلاق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بارتداء العاملين للكمامة والقفازات.

وتابع مدير المتحف المصري بالتحرير، عن أمله أن تعود السياحة لما كانت عليه قبل أزمة كورونا، مشددًا على أنه سيتم اتباع كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على العمال والزوار والأثار، مؤكدًا أنه لم تظهر أي إصابات بكورونا في أي مكان أثري أو متحف، معقبًا: "إحنا عارفين الإجراءات كويس، ومش خايفين".

واختارت وزارة السياحة والآثار عدد من المواقع الأثرية والمتاحف لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى تمهيدا للافتتاح التدريجى لكل المتاحف والمواقع.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه المتاحف والمواقع شملت خمسة متاحف هي: متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصرى بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامى، والمتحف القبطى، بالإضافة إلى 8 مواقع أثرية هى معابد أبو سمبل وفيله بأسوان، والكرنك والأقصر والدير البحرى ومقابر وادى الملوك بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.

وتشمل ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها وإتباعها بالمتاحف والمواقع الاثرية والتى من المقرر فتحها تدريجيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو المقبل مع عودة حركة السياحة الوافدة، وذلك لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم، فى ضوء الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية التى أقرتها وزارة السياحة والآثار لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

- تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار.

- قياس درجة حرارة العاملين بها يوميًا والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.

- وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

- أن يتم توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين -

الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

- توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.

- الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط).

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