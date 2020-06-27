"تتلاقى الأديان في المحن".. محارب رمزي يساهم في تعقيم المساجد بالغردقة (صور)

تتلاقى الأديان في وقت المحن والأزمات وأيضا في وقت الأفراح، وذلك يتضح في ما قام به محارب رمزي عجايبى مسيحي الديانة، وصاحب إحدى شركات المواد الغذائية، حيث عمل على تعقيم وتطهير المساجد وذلك تزامنًا مع بدء فتحها مرة أخرى بعد غلق دام إلى قرابت 90 يومًا، مؤكدًا نحن نعمل جميعًا لخدمة الوطن ولا يوجد فرق بين قبطي ومسلم.





وقال محارب رمزي عجايبي، عندما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على بدء عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا فرح الجميع خاصةً لعودة فتح دور العبادة الإسلامية والمسيحية مره آخر، موضحًا فكان لا بد من أن يتكاتف الجميع لمساعدة أجهزة الدولة في هذه القرارات.





وأضاف "محارب". فى تصريح خاص إلى "الفجر"، أنه تم التنسيق مع مديرية الطب البيطري برأسة الدكتور فتحى سلمي صهبي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، في توفير مواد التطهير والتعقيم من المواد الخام وأيضا توفير الكوادر البشرية لمساعدة الأجهزة فى تطهير وتعقيم دور العبادة، مشيرًا إلى أنه جار أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة تحت إشراف وإدارة الطب البيطري بالبحر الأحمر.





ومن جانبه أكد الدكتور فتحى سلمى صهبي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أنه تم تطهير وتعقيم دور العبادة الإسلامية والمسيحية، تزامنًا مع بدء افتتاحها مره اخرى، موضحًا أنه تم تغطية كافة المساجد والكنائس من خلال فرق التطهير والتعقيم المدربة على أعلى مستوى.





قرارات رئيس مجلس الوزراء

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من اليوم السبت، ولحين إشعار آخر، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المُستجد _كوفيد - 19)، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.





وفيما يلي نستعرض تلك الإجراءات المهمة:





(إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بأنحاء الجمهورية على جميع الطرق - تستقبل المساجد المُصلين لأداء الشعائر الدينية عدا الجمعة - فتح الكنائس لممارسة الطقوس كافة، ما عدا الصلوات الرئيسية الجماعية - فتح بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم والمحال من 6 صباحًا حتى 10 مساءً - عدم تقديم "الشيشة" بالمقاهي والإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة - السماح للمحال التجارية والحرفية باستقبال الجمهور من 6 صباحًا حتى 9 مساءً - تعمل المخابز والبقالة ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم على مدار الـ 24 ساعة - فتح الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من 6 صباحًا حتى 9 مساءً).



