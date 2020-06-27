'أونلاين'.. حفل لـ علي الحجار بنقابة الصحفيين

السبت 27/يونيو/2020 - 02:02 م
الفنان علي الحجار
الفنان علي الحجار
ميسون أبو الحسن
تنظم نقابة الصحفيين، من خلال اللجنة الثقافية، برئاسة محمود كامل، حفلًا فنيًا (أون لاين) للفنان الكبير علي الحجار،  يوم الجمعة ١٠ يوليو في تمام الساعة ٨ مساءًا، على الصفحة الرسمية للجنة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد الفنان علي الحجار أن ضيف شرف الحفلة سيكون المطرب وائل الفشني، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها مع نقابة الصحفيين، معربًا عن تقديره للصحافة والصحفيين ودورهم في خدمة المجتمع والوطن.

وأكد محمود كامل عضو مجلس النقابة ورئيس اللجنة الثقافية، أنه تم الاتفاق على تنظيم حفل شهري للفنان علي الحجار، عقب انتهاء جائحة كورونا.

وأضاف في بيان له، أن الحفل سيتم بثه عبر الصفحة الرسمية للفنان علي الحجار وكذلك الصفحة الرسمية للجنة الثقافية بنقابة الصحفيين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرًا إلى أن الصفحتين ستتلقيان أسئلة الصحفيين والجمهور على مدار الأسبوع الحالي، على أن يجيب عليها الفنان علي الحجار خلال الحفل.

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نقابة الصحفيين محمود كامل علي الحجار الفجر

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