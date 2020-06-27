بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. أرقام الأسد السنغالي "ساديو ماني" مع ليفربول هذا الموسم

توج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بالموسم الحالي 2019 / 2020، وذلك بعد هزيمة أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي أمام تشيلسي 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما ضمن الجولة 31 من البطولة.





وحصد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي قبل 7 جولات على نهاية البريميرليج، وذلك بعدما اعتلي صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة، بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي "الوصيف" بـ 63 نقطة.





ويعد هذا اللقب رقم 19 لليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي بشكل عام، وأول لقب للريدز في الدوري بمسماه الجديد "بريميرليج"، بينما حصل على 18 لقبًا بالبطولة بالمسمي القديم، كما انه أول تتويج لليفر بلقب الدوري الأهم في العالم منذ 30 عامًا وتحديدًا منذ عام 1990.





وساهم في تحقيق إنجاز ليفربول بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي كتيبة مميزة من النجوم من مختلف الجنسيات منهم السنغالي ساديو ماني والذي لعب دورًا هامًا مع زملائه في الوصول للقب الغالي الغائب عن خزينة بطولات الريدز منذ موسم 1989 / 1990.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه السنغالي ساديو ماني مع ليفربول هذا الموسم:-





خاض النجم السنغالي 40 مباراة مع ليفربول في الموسم الحالي بمختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3223 دقيقة، سجل 19 هدفًا، وصنع 12 هدفًا، وحصل على 6 بطاقات صفراء.





شارك "ماني" في 28 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بواقع 2258 دقيقة لعب فعلية، سجل 15 هدفًا، وصنع 8 أهداف، وحصل على انذارين.





بينما خاض 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا، سجل هدفين، وصنع مثلهما، وخاض مباراة بكأس السوبر الأوروبي، وسجل هدفين.





بينما شارك نجم السنغال في مباراة بكأس الإتحاد الإنجليزي، وخاض مباراتين بكأس العالم للأندية وصنع هدف وحيد.





حصد ساديو ماني مع ليفربول هذا الموسم لقب بطولة كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، وأخيرًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".