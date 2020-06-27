بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. أرقام الأسد السنغالي "ساديو ماني" مع ليفربول هذا الموسم

السبت 27/يونيو/2020 - 01:20 م
ساديو ماني
ساديو ماني
علاء خليف
توج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بالموسم الحالي 2019 / 2020، وذلك بعد هزيمة أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي أمام تشيلسي 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما ضمن الجولة 31 من البطولة.

وحصد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي قبل 7 جولات على نهاية البريميرليج، وذلك بعدما اعتلي صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة، بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي "الوصيف" بـ 63 نقطة.

ويعد هذا اللقب رقم 19 لليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي بشكل عام، وأول لقب للريدز في الدوري بمسماه الجديد "بريميرليج"، بينما حصل على 18 لقبًا بالبطولة بالمسمي القديم، كما انه أول تتويج لليفر بلقب الدوري الأهم في العالم منذ 30 عامًا وتحديدًا منذ عام 1990.

وساهم في تحقيق إنجاز ليفربول بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي كتيبة مميزة من النجوم من مختلف الجنسيات منهم السنغالي ساديو ماني والذي لعب دورًا هامًا مع زملائه في الوصول للقب الغالي الغائب عن خزينة بطولات الريدز منذ موسم 1989 / 1990.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه السنغالي ساديو ماني مع ليفربول هذا الموسم:-

خاض النجم السنغالي 40 مباراة مع ليفربول في الموسم الحالي بمختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3223 دقيقة، سجل 19 هدفًا، وصنع 12 هدفًا، وحصل على 6 بطاقات صفراء.

شارك "ماني" في 28 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بواقع 2258 دقيقة لعب فعلية، سجل 15 هدفًا، وصنع 8 أهداف، وحصل على انذارين.

بينما خاض 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا، سجل هدفين، وصنع مثلهما، وخاض مباراة بكأس السوبر الأوروبي، وسجل هدفين.

بينما شارك نجم السنغال في مباراة بكأس الإتحاد الإنجليزي، وخاض مباراتين بكأس العالم للأندية وصنع هدف وحيد.

حصد ساديو ماني مع ليفربول هذا الموسم لقب بطولة كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، وأخيرًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجم السنغال محمد صلاح ليفربول ساديو ماني الكرة الإنجليزية الدوري الإنجليزي البريميرليج

أخبار تهمك

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 11 ساعة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

منذ ساعة

قبل ساعات من رفع الحظر.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ أقل من ساعة

الرئاسة تكشف تفاصيل 5 ساعات مفاوضات مع إثيوبيا بشأن السد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

منذ ساعة

تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ يوم

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يومين

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي

بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي قبل موقعة "الانفيلد" الليلة؟

بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي؟

بالأرقام.. كل ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي

أرقام ساديو ماني مع ليفربول بعد تتويجه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في إفريقيا

بالأرقام.. كل ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

10:21 ص

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

12:54 م

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

12:44 م

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!