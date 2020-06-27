تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

السبت 27/يونيو/2020 - 01:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية،اليوم السبت، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن هناك 11 حالة خطرة بين المصابين موجودة في العناية المركزة.

 

وكشفت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 75 إصابة في اليوم السابق، بينها 33 في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، 4 العيزرية، 20 محافظة الخليل، 2 محافظة رام الله والبيرة.

 

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن هناك 11 حالة خطرة بين المصابين بالفيروس، موجودة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان موضوعتان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن مجمل عدد الإصابات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية بلغ حتى اليوم 1862 إصابة، بينها 5 حالات وفاة، و1237 حالة نشطة.

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد حالات التعافي بلغ حتى اليوم 620 حالة.         

 

وتخضع الأراضي الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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