ضبط شخصين بتهمة النصب والاحتيال على مواطني دمياط

ألقى رجال الأمن بدمياط، القبض على شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخرين فى أعمال النصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.





تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من عدد (33) شخص يقيمون بمحافظات (دمياط، الدقهلية، الغربية) بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها بإحدى الشركات "تسويق شبكى".





ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأسفرت الجهود عن قيام كلٍ من (أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول دمياط) وآخرين "جارى العمل على تحديدهم وضبطهم"، بالنصب والإحتيال على المُبلغين وغيرهم والإستيلاء على مبلغ مالى (11000- أحد عشر ألف جنيه) لكل مشترك بإجمالى (561000- خمسمائة واحد وستون ألف جنيه).

وجاء ذلك تحت زعم استثمارها لهم من خلال شركة للتسويق الشبكى، وإيهامهم بعمل خصومات لهم على المنتجات التي يتم شراؤها عن طريق شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى رسوم أخرى خاصة بإقامة الفعاليات والمؤتمرات، وكذا ربح مبلغ (45 دولار أمريكى) عن طريق كل مُشترك يتم إيهامه للإشتراك بالشركة من خلال المُبلغين، وعدم التزامهم بذلك أو رد المبالغ المالية المستولى عليها، وقيامهما بالإشتراك مع آخرين بتكوين فريق يعمل تحت مظلة الشركة المشار إليها وقيامهم بإتباع أساليب إحتيالية للنصب على ضحاياهم.



