ضبط شخصين بتهمة النصب والاحتيال على مواطني دمياط

السبت 27/يونيو/2020 - 12:40 م
قوات الأمن
قوات الأمن
هبة عبد الحفيظ
ألقى رجال الأمن بدمياط، القبض على شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخرين فى أعمال النصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من عدد (33) شخص يقيمون بمحافظات (دمياط، الدقهلية، الغربية) بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها بإحدى الشركات "تسويق شبكى".

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأسفرت الجهود عن قيام كلٍ من (أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول دمياط) وآخرين "جارى العمل على تحديدهم وضبطهم"، بالنصب والإحتيال على المُبلغين وغيرهم والإستيلاء على مبلغ مالى (11000- أحد عشر ألف جنيه) لكل مشترك بإجمالى (561000- خمسمائة واحد وستون ألف جنيه).
وجاء ذلك تحت زعم استثمارها لهم من خلال شركة للتسويق الشبكى، وإيهامهم بعمل خصومات لهم على المنتجات التي يتم شراؤها عن طريق شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى رسوم أخرى خاصة بإقامة الفعاليات والمؤتمرات، وكذا ربح مبلغ (45 دولار أمريكى) عن طريق كل مُشترك يتم إيهامه للإشتراك بالشركة من خلال المُبلغين، وعدم التزامهم بذلك أو رد المبالغ المالية المستولى عليها، وقيامهما بالإشتراك مع آخرين بتكوين فريق يعمل تحت مظلة الشركة المشار إليها وقيامهم بإتباع أساليب إحتيالية للنصب على ضحاياهم.

وجاء ذلك طمعًا فى الثراء السريع من وراء تلك العمليات، مما رسخ الفكرة لدى المُبلغين أن تلك العمليات سوف تدر عليهم أرباحًا طائلة فى حالة إستقدام المزيد من الضحايا للإشتراك فى نشاط الشركة، وكذا إعداد عدة لقاءات وفعاليات لمقابلة ضحاياهم من المجنى عليهم بالأماكن العامة بمدينة دمياط لإقناعهم بالإشتراك بالشركة وطبيعة عملها وتحصيل مبالغ مالية من الشاكين كإشتراكات ومصاريف إدارية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكوران، وبحوزتهما (2 جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب"- هاتفى محمول- مجموعة من لوحات دعاية للمتهمين وآخرين- مجموعة من لوحات ورقية مدون بها شرح برنامج الشركة باللغة الإنجليزية والمستخدمة فى عقد الإجتماعات - كراسة تعريفية مدون بها شرح برنامج الشركة).

وبفحص أجهزة الحاسب الآلى وهواتف المحمول تبين إحتوائها على العديد من الصور الخاصة بالمتهمين فى عدة لقاءات وفاعليات بعدة فنادق وأندية بمحافظات مختلفة، يظهر بها شعار شركة التسويق الشبكى، بالإضافة إلى مقاطع فيديو توضح كيفية قيام المتهمين بشرح نشاطهم ووسائل الربح والعائد المادى الذى سوف يعود عليهم، وكذا مقاطع فيديو أخرى لبعض الندوات بإحدى القرى السياحية لتدريب الكوادر من الأشخاص المنضمين لنشاط الشركة وشرح كيفية إستقطاب أعضاء جدد.

بمواجهتهما أقرا بامتلاكهما للمضبوطات وأنهما يعملان بذلك المجال منذ عامَين، وذلك عن طريق تنظيم وعقد المؤتمرات وتحصيل مبالغ مالية منهم وتدريب كوادر منهم على كيفية إستقطاب ضحايا جدد لهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث لاجراءات قوات الأمن حوادث تحريات اللغه الانجليزيه

أخبار تهمك

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ نصف ساعة

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 23 ساعة

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

منذ 38 دقيقة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ ساعتين

تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 11 ساعة

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يومين

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

منذ 38 دقيقة

قبل ساعات من رفع الحظر.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين

منذ حوالي 12 ساعة

الرئاسة تكشف تفاصيل 5 ساعات مفاوضات مع إثيوبيا بشأن السد

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط مسن بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

ضبط عاطل اشترك مع هارب في النصب على المواطنين بالغربية

"الأموال العامة" تسقط مستريح الوحدات السكنية الوهمية.. نصب على 1200 مواطن بالإسماعيلية

بـ"عقود عمل مزورة".. ضبط صاحب شركة وهمية نصب على المواطنين بزعم تسفيرهم بطنطا

جمع "مليون جنيه".. ضبط عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين بالإسكندرية

ضبط سيدة لاستيلائها على أموال المواطنين بالإسكندرية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

12:44 م

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

10:21 ص

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

12:44 م

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

12:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!