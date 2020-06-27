الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية للرياضيات التطبيقية (محاضرة 2.. مقدمة في علم الديناميكا)

السبت 27/يونيو/2020 - 11:46 ص
المراجعة النهائية للرياضيات التطبيقية
المراجعة النهائية للرياضيات التطبيقية
الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية للرياضيات التطبيقية (محاضرة 2.. مقدمة في علم الديناميكا) 

نقدم لكم لينك المراجعة النهائية للرياضيات التطبيقية، حيث يتم عرض مجموعة من المحاضرات منها مقدمة في علم الديناميكا ومنها مراجعة سريعة على منهج الرياضيات وأسئلة لتقييم الطلاب والطالبات قبل اداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية غدا الأحد.

ومن جانبها، سهلت وزارة التربية والتعليم على الطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي ووضعت لهم مراجعة نهائية على مادة الرياضيات لمراجعة وحل أسئلة على قانون نيوتن الأول عن طريق العديد من المحاضرات.

ومن هنا تستعرض بوبة الفجر الإلكترونية الرابط السريع الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم والذي يسهل على الطلاب معرفة قانون نيوتن الاول وحل أسئلة عليه قبل امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكية.


وإليكم في السطور التالية رابط موقع thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسهيلا على طلاب وطالبات الشعبة العلمية معرفة كافة المراجعات النهائية التي تم عرضها عبر هذا الموقع مع حل مجموعة من الأسئلة لقانون نيوتن الاول والثاني، وبالتوفيق للجميع.

وعن المحتوى الذي تشمله المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، يتم من خلال 7 محاضرات يطلقها موقع thanaweya، وهو:

المحاضرة الاولى عبارة عن مقدمة في علم الديناميكا 1
المحاضرة 2 تكون مقدمة في علم الديناميكا 2
المحاضرة 3 هناك شرح مستوفي عن قانون نيوتن الأول
المحاضرة 4 هناك مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول 
المحاضرة 5 مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول 
المحاضرة 6 مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول 
المحاضرة 7 مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول 

والمراجعة النهائية بمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، تشمل عرض مقدمة في علم الديناميكا في المحاضرتين الأولى والثانية، مع شرح قانون نيوتن الأول، إضافة إلى عرض مسائل وأمثلة عن قانون نيوتن الأول وكيفية حلها في بقية المحاضرات.

ومن خلال هذه المحاضرات والأسئلة يستطيع الطالب معرفة المسائل المتوقعة في امتحان نهاية العام وكيفية الإجابة عليها، وللمراجعة النهاية لمادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، وخاصة قانون نيوتن الاول فقط يمكنكم الضغط هنا

الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية للرياضيات التطبيقية (محاضرة 2.. مقدمة في علم الديناميكا) 

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