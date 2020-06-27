مسلسل السيد الخطأ مطلوب على جوجل بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل السيد الخطأ ، يبحث الكثير من الجمهور المحب للأعمال الدرامية والفنية، عن الأعمال الجديدة التي يتم تداولها، وتعرض في هذه الآونة، ومتابعتها من بداياتها، لمعرفة المخزى منها وما ستؤول إليه الأحداث والتفاصيل والتعرف إلى شخصياته.





مسلسل السيد الخطأ مطلوب





وتصدر مسلسل السيد الخطأ مؤشرات البحث في جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تم عرض أولى حلقات هذا العمل الدرامي الفني الجديد، الذي حظى باهتمام الكثيرين وحقق نسب مشاهدات عالية.





نجاح مسلسل السيد الخطأ





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحديث فيما بينهم عن مسلسل السيد الخطأ وحلقته الأولى وتفاصيلها التي نالت إعجاب آلاف المتابعين الذين بحثوا عن الحلقة فور عرضها، لكي يتابعونها ويشاهدون تفاصيلها.





تفاصيل مسلسل السيد الخطأ





وتدور أحداث مسلسل السيد الخطأ الذي عرضت أولى حلقاته في إطار رومانسي ذات قالب كوميدي لطيف، نال إعجاب الجماهير في أولى الحلقات، وهو الأسلوب الذي اعتاده بطل هذا العمل الدرامي "جان"، خلال السنوات القليلة الماضية، وبمشاركة الجميلة "أوزجي جورال".





قصة مسلسل السيد الخطأ





وتبدأ أحداث مسلسل السيد الخطأ بالتعريف بشخصية "أوزجور" التي لا تؤمن بالحب، ويقع في غرام فتاة تدعى "إيزجي" دون أن يشعر لتتحول شخصيته ويكون الجمهور على موعد مع عدد من المواقف الرومانسية والكوميدية، التي ستنال إعجابه.





أبطال مسلسل السيد الخطأ





ويقوم ببطولة مسلسل السيد الخطأ النجم جان يامان، وتشاركه النجمة أوزجى غوريل، والممثلة التركية فاطمة توبتاش، والممثل التركى زونجولداك، وأعلنت قناة "فوكس" التركية، صاحبة الحقوق الحصرية للبث عن عرض هذا العمل الدرامي.



