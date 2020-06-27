"مش هنسلم ولا هنبوس".. 12 نصيحة ذهبية قبل النزول للشارع

السبت 27/يونيو/2020 - 11:30 ص
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
الفجر
وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عددًا من النصائح والقواعد للتعايش مع فيروس كورونا، تزامنًا مع بدء سريان قرار مجلس الوزراء، بشأن رفع حظر التجول اعتبارًا من اليوم السبت، وعودة الحياة لطبيعتها في طثير من قطاعات الدولة.

وفيما يلي النصائح التي استعرضها "شعبان"، في تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك":

1- عدم النزول من المنزل إلا للضرورة القصوى.
وقال جمال شعبان: "يعني اعتبر نفسك لسه محظور نزولك من البيت نهائيًا إلا للضرورة، خصوصًا مرضى السكر والضغط والقلب والسمنة والأمراض المزمنة".

2- في حالة نزولك للضرورة، يجب ارتداء الماسك، والاحتفاظ بزجاجة كحول في يديك.

3- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، قبل الخروج من المنزل، ثم تعقيمهما جيدًا بالكحول.

4-عدم تناول أي وجبات من الشارع، إلا إذا كان مكانًا مضمونًا.

يقول الدكتور جمال شعبان: "في الشغل كل واحد له أدواته الخاصة بالأكل والشرب، ومفيش الفطار الجماعي بتاع الصبح.. دا كان زمان دلوقتي بح خلاص".

5- الحفاظ علي المسافات بيننا، متر ونصف على الأقل.
وتابع جمال شعبان حديثه قائلًا: "الكلام دا بيطبق علي أي مكان انت فيه خارج البيت، سواء سوبر ماركت أو محلات تجارية أو مصلحة حكومية".

6- استعمال مناديل للعطس والكحة، ثم التخلص منها بطريقة آمنة.

7-  "مش هنحضن مش هنبوس، ومش هنسلم على حد، خصوصًا أصحابك القدامى وقرايبك، ودا هيستمر لمدة شهور لسه".

8- الأفضل حاليًا عدم الذهاب إلى الأندية الرياضية أو المسارح أو السينما.

9- إذا كنت بتتمرن لوحدك أو مع أفراد قليلة جدًا، يجب الحفاظ على تباعد بينكم لمسافة لا تقل عن متر.

10- ممنوع ارتداء الماسك خلال التمرين الفردي نهائيًا، أو خلال ممارسة أي رياضة بشكل عام، مثل الجري وركوب العجل.

11- عدم شرب الشيشة، لأنها أكثر سبب لانتشار العدوى، طبقًا لمنظمة الصحة العالمية.

12- عدم الذهاب لأي عيادة أو مركز طبي أو مستشفى، سوى للضرورة فقط، مع الحرص على التباعد والتعقيم وارتداء الماسك.

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