التعليم الفني: توزيع كمامة قطنية على الطلاب أثناء الامتحانات

السبت 27/يونيو/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن اليوم هو بداية الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، بينما ستكون الامتحانات التحريرية بعد شهر من الآن.

وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن عدد الطلاب الذين يخضعون لإجراء الامتحانات العملية يبلغ 650 ألف طالب، مؤكدا أنهم إتخذوا عدة إجراءات احترازية لضمان تأمين الطلاب داخل اللجان.

وأضاف أنه تم تأمين كافة اللجان والورش والمعامل قبل بدء الامتحان، وسيعاد تعقيمها مرة أخرى بعد انتهاء الامتحان، فضلا على أنهم يقومون بقياس درجة حرارة الطالب قبل دخوله اللجنة، مع توزيع كمامة قطنية وغطاء للوجه على كل طالب، معقبا: "سيقضي بهم كافة الامتحانات، ونبهنا عليهم بغسيل الكمامة وكيها عند وصولهم لمنزلهم، والقدوم بهم الامتحان القادم".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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