بتكلفة أكثر من 10 مليارات.. تنفيذ 727 مشروعا بالدقهلية في عهد السيسي

شهدت محافظة الدقهلية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجاز 727 مشروعًا في مختلف القطاعات، بتكلفة بلغت قرابة 10 مليار و354 مليونا و166 ألف جنيه، خلال الفترة من 30 يونيو 3014 حتى 30 يونيو 2020.





ففي قطاع التعليم، تم إنشاء 282 مدرسة جديدة بتكلفة مليار و805 مليون جنيه، أبرزها المتفوقين بجمصة بتكلفة 9 ملايين جنيه، وميت غمر الثانوية بتكلفة 48 مليون جنيه، ومجمع طنبول بالسنبلاوين بتكلفة 7 ملايين، والمصرية اليابانية بجمصة بتكلفة 21 مليون و400 ألف جنيه، والمصرية اليابانية بميت غمر بتكلفة 27.58 مليون جنيه، وناصر الرسمية للغات بالمنصورة بتكلفة 23.98 مليون جنيه.





كما تم إنشاء إدارات منية النصر التعليمية بتكلفة 2.64 مليون جنيه، وميت غمر بتكلفة 3 ملايين جنيه، ودكرنس بتكلفة 3 ملايين جنيه، وطلخا بتكلفة 5.76 مليون جنيه.





الصحة، تم تنفيذ 6 مشاريع بتكلفة 217 مليون جنيه، وهم إنشاء مستشفى المطرية بتكلفة 60 مليون جنيه، ومستشفى بني عبيد بتكلفة 50 مليون جنيه، ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى الجلدية بالمنصورة بتكلفة مليوني جنيه، ومستشفى أجا التخصصي بتكلفة 20 مليون جنيه، ومبنى الكبد بدماص المركزي بتكلفة 50 مليون جنيه، ومبنى الكلى بمنية النصر بتكلفة 35 مليون جنيه.





كما تم تطوير 15 مستشفى بتكلفة 131 مليون جنيه، وهم رمد المنصورة بتكلفة مليون جنيه، وبلقاس بتكلفة 15 مليون جنيه، وشربين بتكلفة 2 مليون جنيه، والجمالية بتكلفة مليون جنيه، وميت سلسيل بتكلفة 2 مليون جنيه، وجمصة بتكلفة 3 ملايين، والسنبلاوين بتكلفة 2 مليون، ومنية النصر بتكلفة 2 مليون، ودكرنس بتكلفة 5 ملايين، وتمي الأمديد بتكلفة 2 مليون، وميت غمر المركزي بتكلفة 4 ملايين، ودماص المركزي بتكلفة 9 ملايين، ومستشفى الكلى والمسالك بميت غمر بتكلفة 33 مليون جنيه، ومستشفى المنزلة المركزي بتكلفة 23 مليون جنيه، والمنصورة العام الجديد بتكلفة 30 مليون جنيه.





ومن بين الوحدات الصحية بمحافظة الدقهلية، تم تطوير 17 وحدة بتكلفة 38 مليون جنيه، وهم وحدة الزهيري ببني عبيد، وميت تمامة بمنية النصر، ومنية سمنود، وصهرجت الكبرى، وأبو داوود العنب، والسلامية بمركز أجا، وطب الأسرة بقولنجيل المنصورة، ونوسا البحر بأجا، وديسط بطلخا، والعنانية بالسنبلاوين، وكوم النور بميت غمر، وشها، وسلامون القماش بمركز المنصورة، والشوامي، والمعصرة ببلقاس.





وفي قطاع الأوقاف، تم تنفيذ 51 مسجدًا بتكلفة 74 مليون و945 ألف جنيه، بواقع 6 مساجد بمركز المنزلة، و5 بميت سلسيل، و5 بأجا، و4 بالسنبلاوين، و2 بالمطرية، و3 ببلقاس، و3 بميت غمر، و4 بدكرنس، و3 بالجمالية، و4 بالمنصورة، و2 بنبروه، و2 بشربين،، و3 بتمي الأمديد، و1 بطلخا والمطرية ومنية النصر.





وفي قطاع الطرق، نفذت هيئة الطرق والكباري 15 مشروعًا بقيمة 2 مليار و710 مليون جنيه، أبرزها صيانة ورفع كفاءة طريق السنبلاوين المنصورة المزدوج بتكلفة 73 مليون جنيه، وصيانة ورفع كفاءة محلة إنجاق نجير دكرنس بتكلفة 17 مليون جنيه، ومحور كباري طلخا بتكلفة 460 مليون جنيه، وكوبري أجا العلوي بتكلفة 91 مليون جنيه، وطريق الزقازيق السنبلاوين بتكلفة 250 مليون جنيه.





كما تم إنشاء 7 كبارٍ، هم دقادوس بتكلفة 103 مليون جنيه، وطلخا الضوئي بتكلفة 123 مليون جنيه، وسندوب بتكلفة 640 مليون جنيه، وميت غمر بتكلفة 220 مليون جنيه، وطنامل العلوي بتكلفة 189 مليون جنيه، وبشلا العلوي بتكلفة 188 مليون جنيه، وصهرجت العلوي بتكلفة 240 مليون جنيه.





وفي قطاع الشباب والرياضة، تم تنفيذ 62 مشروعًا بقيمة 43 مليون و216 ألف جنيه، أبرزها إنشاء مقر إداري بمركز شباب بدين التابع لمركز المنصورة بتكلفة مليون و401 ألف جنيه، والنادي الاجتماعي بنادي بلقاس بتكلفة مليون و202 ألف جنيه، واستكمال المبنى الاجتماعي بناديي شربين بتكلفة 2 مليون و598 ألف جنيه، وطلخا بتكلفة 2 مليون و290 ألف جنيه.





فيما نفذت مديرية الطرق والنقل 61 مشروعًا مابين إنشاء واستكمال طرق ورصف بتكلفة 307.45 مليون جنيه، بواقع 7 مشاريع بالسنبلاوين، و4 بالمنزلة، و8 ببلقاس، و1 بمنية النصر، و5 بميت غمر، و6 بالمنصورة، و3 بأجا، و1 بميت سلسيل، و2 بالجمالية، 6 بشربين، و7 ببني عبيد، و2 بتمي الأمديد، و3 بدكرنس، و1 بجمصة.





وفي قطاع الإسكان، تم تنفيذ 18 مشروعًا بتكلفة مليار و186 مليون و572 ألف جنيه، تضمن إنشاء 178 عمارة اسكان اجتماعي بإجمالي 4272 وحدة ضمن المنحة الإماراتية بالشيخ زايد بتكلفة 854 مليون جنيه، و100 وحدة سكنية باليوسفية ببني عبيد مرحلة ثالثة بتكلفة 12 مليون و223 ألف جنيه، و80 وحدة سكنية مرحلة ثانية بجوار السكة الحديد بالمطرية بتكلفة 10 ملايين و350 ألف جنيه.





وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم تنفيذ 14 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة مليار و749 مليون جنيه، وهم توسعات محطة مياه ميت فارس وشبكاتها بتكلفة 428 مليون جنيه، ومحطة مياه أجا وشبكاتها بطاقة 43 ألف م3 في اليوم، بتكلفة 185 مليون جنيه، ومحطة مياه المطرية وخط لسا – الجمالية بطاقة 51 ألف م3 في اليوم، بتكلفة 180 مليون جنيه.





كما تم تنفيذ توسعات محطة ميت خميس بطاقة 102 ألف م3 في اليوم، بتكلفة 120 مليون جنيه، ومحطة مياه ميت غمر بطاقة 112 ألف م3 في اليوم،290 مليون جنيه، ومحطة مياه منية النصر بطاقة 51 ألف م3 في اليوم، بتكلفة 200 مليون جنيه، ومحطة مياه مدمجة بالإسكان الاجتماعي بجمصة بتكلفة 29 مليون جنيه، ومحطات المياه المدمجة بقرية بسنديلة – الشوامي مركز بلقاس، والمحطة الواحدة بطاقة 5 آلاف م3 في اليوم بتكلفة 60 مليون جنيه.





ومن بين المشاريع أيضًا، 4 خزانات مياه علوية ببلقاس ونبروه بتكلفة 13.600 مليون، وحزان بطلخا بتكلفة 3.400 مليون.





وفي الصرف الصحي تم تنفيذ 19 مشروعًا بتكلفة مليار و83 مليون جنيه، بواقع 5 مشاريع بميت غمر، و2 بتمي الأمديد، و5 بالسنبلاوين، و1 ببني عبيد، و1 ببلقاس، و1 بميت سلسيل، و1 بالمطرية.





وفي قطاع الري، تم تنفيذ 148 مشروعًا بقيمة 505 ملايين و686 ألف جنيه، أبرزها إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى بمنطقة البشمور بدكرنس بتكلفة 4.66 مليون جنيه، وإحلال وتجديد كوبري ملاحي على ترعة المنصورية، وإحلال وتجديد شبكة المصرف بمنطقة أخطاب وميت فضالة بأجا بتكلفة 2.700 مليون جنيه، وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى منطقة البشمور الاولى بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتغطية مصرف ظفر بتكلفة 5.614 مليون جنيه، وإنشاء كوبري مشاة على مصرف بحر حادوس بقيمة 3 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة المنصورة المستجد بقيمة 7 ملايين جنيه.





وفي قطاع الكهرباء، تم تنفيذ 5 مشاريع بقيمة 284 مليون جنيه و2 مليون و361 ألف دولار، أبرزها محطة محولات ميت غمر بتكلفة 100 مليون جنيه، ومحطة محولات قولنجيل بالمنصورة بتكلفة 77.81 مليون جنيه.