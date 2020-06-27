غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

ظل نادي الزمالك مصمما على موقفه ورفضه من استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في ظل انتشار فيروس كورونا.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن عودة فرق الدوري المصري للتدريبات الجماعية في الفترة الحالية استعدادا لعودة مسابقة الدوري العام في يوليو القادم.





وأبدى أحد مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم غضبه الشديد من قرار نادي الزمالك بعدم استكمال مسابقة الدوري المصري.





وأكد المسئول أنه في حالة ظل الزمالك مصمم على موقفه فإنه سيتم تطبيق اللوائح على القلعة البيضاء ويهبط للدرجة الرابعة مباشرة.





ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.











