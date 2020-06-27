انطلاق مسلسل "جمجوم وبم بم" على إحدى المنصات الإلكترونية في هذا الموعد

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تبدأ منصة شاهد الإلكترونية بعرض أولى حلقات مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" يوم الخميس 9 يوليو المقبل، والمسلسل كان من المُقرر عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي لكن تم تأجيل بسبب عدم الإنتهاء من كافة مشاهده.



مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" من نوعية الأعمال ذات الـ15 حلقة، وهو من تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وهو بطولة محمد عبد الرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السعدني، أحمد فتحي، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.



والجدير بالذكر أن محمد عبد الرحمن ينتظر حاليًا استئناف تصوير فيلمه الجديد "الخطة العامية" مع صديقه على ربيع، والفيلم مم تأليف أحمد عبد الوهاب كريم كنز، إخراج معتز التوني، وهو بطولة غادة عادل، عمرو عبد الجليل، حيث يتبقى أسبوع على انتهاء التصوير.